اۋىلعا جۇمىس ىستەۋگە بارعان مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە قانداي كومەك كورسەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - «اۋىلدىق دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى ىسكە اسىرا باستاعان ساتتەن باستاپ اۋىلداعى دەنساۋلىق ساقتاۋ نىساندارىنا 1700 دەن استام مەديتسينا قىزمەتكەرى جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنەن ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ اتاپ وتۋىنشە، اۋىلداعى كادر تاپشىلىعى ماسەلەلەرىن شەشۋ ءۇشىن مەملەكەت تاراپىنان مەديتسينا ماماندارىن اۋىلدىق ايماقتارعا تارتۋ ماقساتىندا ىنتالاندىرۋ باعدارلامالارى ازىرلەنىپ، ىسكە اسىرىلدى. مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە مىناداي كومەك تۇرلەرى كوزدەلگەن:
- اۋىلدىق جەرلەرگە جۇمىسقا كەلەتىن، تاپشىلىعى جوعارى ماماندىقتارى بار مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى 100 ا ە ك الادى.
- «ديپلوممەن اۋىلعا» باعدارلاماسى بويىنشا اۋىلدىق جەرلەرگە جۇمىسقا كەلگەن جاس ماماندارعا:
-100 اەك مولشەرىندە كوتەرمە جاردەماقى تولەۋ قاراستىرىلعان؛
- رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا اۋداندىق جەرلەردە سىياقى
مولشەرلەمەسى %1 بولاتىن 2500 ا ە ك-كە دەيىنگى، ال اۋىلداردا 2000 ا ە ك-كە دەيىنگى كرەديت جانە باسقا دا جەڭىلدىكتەر بەرىلەدى.
- بۇگىنگە دەيىن بارلىعى 900 گە جۋىق الەۋمەتتىك قولداۋ شاراسى كورسەتىلدى. ونىڭ ىشىندە كوتەرمە جاردەماقى، قىزمەتتىك تۇرعىن ءۇي بەرۋ، تۇرعىن ءۇي سالۋعا/ساتىپ الۋعا جەڭىلدەتىلگەن كرەديت بەرۋ شارالارى جانە الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ باسقا تۇرلەرى (كوممۋنالدىق قىزمەتتەر، بايلانىس تولەمى جانە ت. ب. ) بار. جاڭادان كەلگەن ماماندار ءۇشىن بەيىمدەلۋ جانە كاسىبي دامۋ پروتسەسىندە قولداۋ كورسەتۋ مەن سۇيەمەلدەۋدى قامتاماسىز ەتەتىن تاجىريبەلى جۇمىسشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن تالىمگەرلىك جۇيەسى ۇيىمداستىرىلادى. دەنساۋلىق ساقتاۋ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋدىڭ وڭىرلىك پەرسپەكتيۆالىق جوسپارلارىنا سايكەس، مەديتسينالىق نىسنادارعا قاجەتتىلىك حالىق سانى، مەديتسينالىق كومەككە دەگەن سۇرانىس، ەلدى مەكەندەردىڭ ورنالاسۋ ەرەكشەلىكتەرى جانە مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەك كورسەتۋ قاعيداتى ەسكەرىلە وتىرىپ، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن ايقىندالادى. سونداي-اق مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ قورىنىڭ قاراجاتى جانە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن 20 دان استام مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەك نىسانىن سالۋ جوسپارلانعان، - دەپ اتاپ وتەدى مينيسترلىكتەن اگەنتتىكتىڭ رەسمي ساۋالىنا وراي.
بۇعان دەيىن كوپبەيىندى ورتالىق اۋداندىق اۋرۋحانالاردى جاڭعىرتۋ بيىل اياقتالاتىنىن جازعان ەدىك.