اۋىلدا ءجۇرىپ، اعىلشىن ءتىلىن مەڭگەرگەن جىگىت ءتىل ۇيرەنۋ جولىندا بەس كەڭەسىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - اعىلشىن ءتىلىن ەشقانداي كۋرسقا قاتىسپاي-اق وزدىگىنەن ۇيرەنگەن 22 جاستاعى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ تۇرعىنى ادىلەت ساپارعالي وقىرماندارىنا ءتىلدى مەڭگەرۋگە قاتىستى كەڭەس ايتتى.
ول اعىلشىن ءتىلىن ونلاين ويىندار ارقىلى ۇيرەنە باستاعان. كۇندەلىكتى تاجىريبە جاساپ، ءتۇرلى شەتەلدىك ويىنشىلارمەن قارىم-قاتىناس ورناتۋدىڭ ارقاسىندا تىلدىك داعدىسىن جەتىلدىرگەن. سونىڭ ناتيجەسىندە ەكى جىلدىڭ ىشىندە اعىلشىن تىلىنەن B2 دەڭگەيىنە جەتكەن.
«اعىلشىن تىلىندە گرامماتيكاعا ءۇڭىلىپ كەتپەڭىز. گرامماتيكا ءتىلدىڭ قۇرىلىمىن ءتۇسۋىنۋ ءۇشىن كەرەك. وعان قاتتى ءۇڭىلىپ، ۋاقىت جوعالتپاڭىز. ەكىنشىدەن، الما دەگەن apple دەگەن سياقتى ءبىر سوزدەن جاتتاماڭىز. سويلەممەن بىرگە جاتتاپ الىڭىز. مىسالى، لوندون – ۇلى بريتانيانىڭ استاناسى، London is the capital of Great Britain دەگەن سياقتى ءسوزدى سويلەممەن بىرگە جاتتاڭىز. ۇشىنشىدەن، سويلەۋدەن قورىقپاڭىز. ەرتەرەك باستاڭىز. تورتىنشىدەن، فيلم، تەلەحيكايالاردى ءتۇپنۇسقا تۇرىندە كورىڭىز، ءبىراق ءارقاشان اعىلشىن تىلىندەگى سۋبتيترمەن كورىڭىز. اۋدارماسىز، تەك اعىلشىن تىلىندەگى سۋبتيترمەن كورىڭىز. بەسىنشىدەن، اعىلشىن ءتىلىن وزىڭىزگە ءۇي جۇمىسى قىلماڭىز. ءسىز ول ءتىلدى ۇيرەنۋدى ءوزىڭىز قالاپ، ءوز قالاۋىڭىزبەن ۇيرەنۋىڭىز كەرەك»، - دەيدى ادىلەت ساپارعالي.
ول اعىلشىن ءتىلىن قالاي ۇيرەندى
22 جاستاعى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ تۇرعىنى ادىلەت ساپارعالي اعىلشىن ءتىلىن ەشقانداي اقىلى كۋرسقا قاتىسپاي-اق وزدىگىنەن مەڭگەرگەن. ونىڭ وقيعاسى اۋىلدا تۇرۋ، تىلدىك ورتانىڭ جوقتىعى نەمەسە قارجىلىق مۇمكىندىك سياقتى فاكتورلاردىڭ شەت ءتىلىن ۇيرەنۋگە كەدەرگى ەمەس ەكەنىن كورسەتەدى. ادىلەتتىڭ ايتۋىنشا، ول اعىلشىن ءتىلىن ونلاين ويىندار ارقىلى ۇيرەنە باستاعان. كۇندەلىكتى تاجىريبە جاساپ، ءتۇرلى شەتەلدىك ويىنشىلارمەن قارىم-قاتىناس ورناتۋدىڭ ارقاسىندا تىلدىك داعدىسىن جەتىلدىرگەن. ناتيجەسىندە ەكى جىلدىڭ ىشىندە اعىلشىن تىلىنەن B2 دەڭگەيىنە جەتكەن.
قازىرگى تاڭدا ول ءوز تاجىريبەسىمەن الەۋمەتتىك جەلىدە ءبولىسىپ، شەت ءتىلىن ۇيرەنگىسى كەلەتىن جاستارعا پايدالى كەڭەستەر ۇسىنىپ كەلەدى.