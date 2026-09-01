اۋىل وقۋشىلارىنا استانا پەداگوگتەرى ونلاين ساباق بەرەدى
استانا. قازاقپارات – 1-قىركۇيەكتەن باستاپ قازاقستاندا اۋىلدىق شاعىن جيناقتى مەكتەپتەردىڭ ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىنە جاساندى ينتەللەكتتى ەنگىزۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا ىسكە قوسىلدى. جوبانىڭ العاشقى قاتىسۋشىلارى پاۆلودار جانە قىزىلوردا وبلىستارىنداعى 10 مەكتەپ بولدى.
جوبانىڭ ىسكە قوسىلۋى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىن ورىنداۋ اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى. مامىر ايىندا پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتتى ەنگىزۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى ارنايى جارلىققا قول قويعان بولاتىن.
العاشقى ساباقتى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترىنىڭ م. ا. جاسلان ماديەۆ اشتى.
- بۇگىن سىزدەر ەلىمىزدە العاشقىلار بولىپ ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ جاساندى ينتەللەكت پلاتفورماسىنىڭ كومەگىمەن وقۋدى باستاپ وتىرسىزدار. بۇل - ۇلكەن مۇمكىندىك. الايدا ءبىلىم الۋداعى ەڭ باستىسى - سىزدەردىڭ بىلۋگە دەگەن قۇشتارلىقتارىڭىز، ەڭبەكتەرىڭىز جانە جاڭا نارسەنى ۇيرەنۋگە دەگەن ىنتالارىڭىز. وقۋشىلار مەن ۇستازدارعا ساتتىلىك تىلەيمىن. الدا سىزدەردى كوپتەگەن قىزىقتى جاڭالىقتار كۇتىپ تۇرعانىنا سەنىمدىمىن، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
اۋىل مەكتەپتەرىنىڭ وقۋشىلارىنا ساباقتاردى استانا قالاسىنىڭ جەتەكشى پەداگوگتەرى وتكىزەدى. ول ءۇشىن «ورلەۋ» بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ ۇلتتىق ورتالىعىنىڭ بازاسىندا ارنايى ستۋديا جابدىقتالعان. ءمۇعالىم ساباقتى تىكەلەي ەفيردە وتكىزىپ، اۋىل مەكتەپتەرىنىڭ وقۋشىلارى وعان سيفرلىق پلاتفورما ارقىلى قوسىلادى. مەكتەپتەردە وقۋشىلارعا ونلاين جانە وفلاين وقىتۋدى ۇيلەستىرە جۇرگىزەتىن جەرگىلىكتى پەداگوگتەر كومەكتەسەدى.
پلاتفورما تىكەلەي وقىتۋدى، زاماناۋي ءبىلىم بەرۋ كونتەنتىن جانە جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن بىرىكتىرەدى. بۇل فورمات اۋىل مەكتەپتەرى وقۋشىلارىنىڭ بىلىكتى پەداگوگتەردىڭ ساباقتارىنا قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرىپ، قالا مەكتەپتەرى مەن شاعىن جيناقتى اۋىل مەكتەپتەرى اراسىنداعى ءبىلىم ساپاسىنداعى ايىرماشىلىقتى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
پيلوتتىق جوبانى ازىرلەۋ بارىسىندا جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى الەمدەگى جەتەكشى ساراپشىلاردىڭ ءبىرى، دوكتور كاي-فۋ ليدىڭ ۇسىنىمدارى ەسكەرىلدى.
21-25-تامىز ارالىعىندا استانادا پەداگوگتەرگە ارنالعان بەس كۇندىك ALFA Kazakhstan Teacher Training Camp ترەنينگى وتكىزىلدى. مۇعالىمدەر جاساندى ينتەللەكت پلاتفورماسىمەن جۇمىس ىستەۋ جانە بىرلەسكەن وقىتۋ مودەلى بويىنشا دايىندىقتان ءوتتى.
جوبا وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى، Q. AI جانە 01.AI كومپانيالارىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلىپ وتىر. پيلوتتىق جوبانىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پلاتفورما وقىتۋ ناتيجەلەرى مەن پەداگوگتەر مەن وقۋشىلاردىڭ كەرى بايلانىسى نەگىزىندە جەتىلدىرىلەتىن بولادى. الداعى ۋاقىتتا جوبانى ەلىمىزدىڭ باسقا دا وڭىرلەرى مەن مەكتەپتەرىنە كەڭەيتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتەلىك بيىل ەلىمىز بويىنشا 4 ميلليوننان استام وقۋشى داستۇرگە ساي العاشقى قوڭىراۋ سىڭعىرىن ەستيدى. ال 380 مىڭنان استام بالا العاش رەت مەكتەپ تابىلدىرىعىن اتتاماق.