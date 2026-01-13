اۋىل تۇرعىنى ۇلىنىڭ جازاسىن جەڭىلدەتۋ ءۇشىن الاياققا 10 ميلليون تەڭگە بەرگەن
كوكشەتاۋ. KAZINFORM - اقمولا وبلىسى اقكول اۋدانىنىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اسا ءىرى كولەمدەگى الاياقتىق ءىستى تەرگەپ جاتىر.
اقمولا وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، اقكول اۋدانىنىڭ تۇرعىنى پوليتسياعا 10 ميلليون تەڭگەسىن الاياق قولدى قىلعانى تۋرالى حابارلاپ، ارىزدانعان.
جابىرلەنۋشىنىڭ ايتۋىنشا، ول ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان بالاسىنا قۇقىقتىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن زاڭگەردىڭ كەڭەسىن الماق بولعان.
- ول دوستارى مەن تۋىستارى ارقىلى بەلگىسىز ەر اداممەن بايلانىسقا شىققان. كۇدىكتى وعان بىلىكتى قۇقىقتىق قورعاۋ ۇيىمداستىرىپ، ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن بەلگىلى ءبىر مەرزىمگە اۋىستىرۋعا ىقپال ەتە الاتىنىنا سەندىرگەن. ول كورسەتكەن قىزمەتى ءۇشىن 10 ميلليون تەڭگە اقى تالاپ ەتكەن. جابىرلەنۋشى قاجەتتى سومانى جيناپ، كۇدىكتىدەن زاڭدى قىزمەت كورسەتكەنى تۋرالى قولحات الىپ، جەكە ءوزى تاپسىرعان، - دەپ ءتۇسىندىردى دەپارتامەنتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
الايدا، ەر ادام العان اقشاسىن ءوز پايداسىنا جۇمساعان: نەسيەلەرىن وتەپ، قارىزدارىن بەرىپ، كولىك ساتىپ العان. الايدا، ول ۋادە ەتىلگەن قىزمەتتى كورسەتپەي، كوپ ۇزاماي بايلانىسقا شىعۋدى توقتاتتى.
جابىرلەنۋشى كومەك سۇراپ پوليتسياعا حابارلاسقان. ءتارتىپ ساقشىلارى وقيعاعا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇمىستارىن باستادى.
- ازاماتتاردى قىراعى بولۋعا جانە اقىلى تۇردە سوت شەشىمدەرىنە ىقپال ەتۋگە ۋادە بەرگەندەرگە سەنبەۋگە شاقىرامىز. بارلىق زاڭگەرلىك كومەك بويىنشا تەك ۋاكىلەتتى جانە ليتسەنزياسى بار ماماندارعا حابارلاسۋلارىڭىزدى سۇرايمىز، - دەدى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى وبلىس تۇرعىندارىنا.