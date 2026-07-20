اۋىل تۇرعىندارى كاسىپ اشۋعا جىلدىق 2,5 پايىزبەن نەسيە الا الادى
استانا. KAZINFORM - «اۋىل - ەل بەسىگى» باعدارلاماسى اۋىلدىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان. وتكەن كەزەڭدە باعدارلاماعا 177 ميلليارد تەڭگە ءبولىنىپ، 800 اۋىل جاڭعىرتىلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءوڭىرارالىق ايىرماشىلىقتى ازايتۋ ماقساتىندا 2030 -جىلعا دەيىنگى وڭىرلىك دامۋ تۇجىرىمداماسى قابىلداندى. مەملەكەت وڭىرلىك ستاندارتتار جۇيەسىن ەنگىزىپ، ونىڭ تالاپتارىن بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋمەن بايلانىستىردى. نەگىزگى يگىلىكتەرمەن قامتاماسىز ەتىلۋ دەڭگەيى تومەن وڭىرلەر رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن باسىم تارتىپپەن قارجىلاندىرىلادى. 2025 -جىلعى جاعداي بويىنشا قالالارداعى ورتاشا قامتاماسىز ەتىلۋ دەڭگەيى - 89,1 پايىز؛ اۋىلداردا - 67,6 پايىز. 2029 -جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىشتەردى تيىسىنشە 96 پايىز جانە 71 پايىز دەڭگەيىنە جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
«اۋىل - ەل بەسىگى» باعدارلاماسى اۋىلدىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان. وتكەن كەزەڭدە باعدارلاماعا 177 ميلليارد تەڭگە ءبولىنىپ، 800 اۋىل جاڭعىرتىلدى. 2025 -جىلى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت پەن ۇلتتىق قوردان 73 ميلليارد تەڭگە ءبولىنىپ، 226 اۋىلدا 255 جوبا جۇزەگە اسىرىلدى. ناتيجەسىندە 150 الەۋمەتتىك نىسان جانە 67 تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق نىسانى سالىنىپ، قايتا جاڭعىرتىلدى، 180 ك م جول جاڭارتىلدى، 1 مىڭ شاقىرىم اۋىلدىق ينجەنەرلىك جەلى جاڭارتىلدى.
اۋىل تۇرعىندارى «اۋىل اماناتى» باعدارلاماسى اياسىندا كاسىپ اشۋعا جىلدىق 2,5 پايىزبەن نەسيە الا الادى. نەسيە اۋىل شارۋاشىلىعىنا جاتپايتىن قىزمەت تۇرلەرى ءۇشىن 5 جىلعا دەيىن، ال ا و ك سالاسىندا 7 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە بەرىلەدى. ەڭ جوعارى نەسيە سوماسى - 2,5 مىڭ ا ە ك-كە دەيىن، كووپەراتيۆتەر ءۇشىن - 8 مىڭ ا ە ك-كە دەيىن. 2026 -جىلى جوبانى ىسكە اسىرۋعا 5,4 مىڭ جوباعا بيۋدجەتتىك ميكرونەسيەلەر مەن ليزينگ بەرۋ ءۇشىن 100 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان. سونىمەن قاتار قازىرگى ۋاقىتتاعى جاعداي بويىنشا باعدارلاما اياسىندا جالپى سوماسى 33,7 ميلليارد تەڭگەگە 3132 جوبا ناقتى قارجىلاندىرىلدى.
كادر تاپشىلىعى ماسەلەسىن شەشۋ ماقساتىندا «ديپلوممەن - اۋىلعا» باستاماسى اياسىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ، الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ، مادەنيەت، سپورت جانە ا و ك سالالارىنىڭ جاس ماماندارىنا 100 ا ە ك مولشەرىندە كوتەرمە جاردەماقى جانە تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا جىلدىق 1 پايىزبەن 15 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە بيۋدجەتتىك نەسيە بەرىلەدى. بۇل رەتتە مامان اۋىلدىق جەردە كەمىندە ءۇش جىل جۇمىس ىستەۋگە مىندەتتى.
شاعىن قالالاردى دامىتۋعا دا ەرەكشە كوڭىل بولىنۋدە. 2025 -جىلى بيۋدجەت پەن ۇلتتىق قوردان 21 قالادا 40 جوبانى ىسكە اسىرۋعا 11,9 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. سونىڭ ناتيجەسىندە 42 شاقىرىم جول مەن 40 شاقىرىم ينجەنەرلىك جەلى جاڭعىرتىلدى.
ايتا كەتەلىك اۋىل حالقىنىڭ 62,1 پايىزى سپورت ينفراقۇرىلىمىمەن قامتىلعان.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا