ايەل دەنساۋلىعىن قۇرتاتىن 7 ادەت
استانا. قازاقپارات - تاڭ اتپاستان ءوزىڭىزدى شارشاڭقى سەزىنەسىز بە؟ ەشتەڭەگە زاۋقىڭىز بولماي، كۇنى بويى ۇيقى قىسىپ جۇرە مە؟
سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ۇستانۋعا تىرىسىپ، ءتىپتى، ديەتا ۇستاپ، فيتنەس-زالعا باردىڭىز، ءبىراق سوندا دا ءوزىڭىزدى سەرگەك سەزىنۋدىڭ ورنىنا، كەرىسىنشە، شارشاپ جۇرەسىز. مۇنىڭ سەبەبى كوپشىلىگىمىز كۇندەلىكتى ومىردە جىبەرەتىن قاتەلىكتەردە بولۋى مۇمكىن.
اسىرەسە، بۇل جاسىرىن قاتەلىكتەر ءوزىن «قولعا الۋدى» شەشكەن ايەلدەردە ءجيى كەزدەسەدى. بۇل ادەتتەردىڭ ەكى-ۇشەۋىنىڭ ءوزى قالىپتى ومىردەن «شىعىپ قالۋ» ءۇشىن جەتكىلىكتى.
از سۋ ىشەسىز
كوپشىلىك ادام كۇنىنە 8 ستاقان سۋ ىشە المايتىنىن مويىندايدى. كۇنىنە تازا سۋدىڭ 2-3 ستاقانىن عانا ءىشىپ ۇيرەنگەندەر ءۇشىن بۇل وڭاي ەمەسى راس. ءبىراق سۋدى جەتكىلىكتى ىشپەۋ اعزانىڭ سۋسىزدانۋىنا اكەلەدى. ادامداردىڭ باس اۋرۋىنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى اعزاعا سۋدىڭ جەتپەۋى ەكەنىن ءبىلدىڭىز بە؟ ەگەر ءالسىن-ءالسىن باسىڭىز اۋىرسا، ءدارىنى بىرنەشە ستاقان سۋعا الماستىرىپ كورىڭىز. ودان كەيىن سىزگە ءدارىنىڭ قاجەت بولماۋى ابدەن مۇمكىن. سۋسىزدانۋ ناشار كوڭىل كۇيدەن بولەك سىرتقى كەلبەتكە كەرى اسەرىن بەرەدى: تەرى قۇرعاپ، يىلگىشتىگىن جوعالتادى، ەرىن جارىلىپ كەتەدى، اۋزىڭىز ۇنەمى قۇرعاپ تۇرعانداي سەزىم بولادى. وعان اس قورىتۋ پروبلەمالارى مەن ءىش قاتۋ قاۋپىن قوسىڭىز. سونداي-اق سۋدى از ءىشۋ جالپى كوڭىل كۇي مەن جۇمىسقا قابىلەتتىلىككە جاعىمسىز اسەر ەتەدى.
نە ىستەۋ كەرەك؟
سۋدىڭ ءوزىن ىشە بەرە الماساڭىز، ونىڭ «قاراپايىم» ءدامىن تارتىمدى ەتىڭىز: سۋعا سۇيىكتى جيدەلەر، لايم، ليمون، جالبىز جاپىراقتارىن سالىڭىز. سۋدىڭ جەتكىلىكتى مولشەرىن ءىشۋ تاماققا تابەتتى باسىپ، ارتىق تاماق جەۋدەن قۇتقاراتىنىن ەستە ساقتاڭىز. تەلەفونعا سۋ ءىشۋدى ەسكە سالاتىن قوسىمشا جازىپ الىڭىز. ول سۋ ءىشۋ ۋاقىتىن ەسكەرتۋمەن قاتار، ونىڭ مولشەرىن دە كورسەتىپ تۇرادى.
ۋاقىتىلى تاماق ىشپەيسىز
تاماق ىشۋدە تۇراقتىلىقتى ساقتانباساڭىز، ەگەر كەيدە تاڭعى نەمەسە تۇسكى استى ىشۋگە ۇمىتىپ كەتسەڭىز، وندا ءوز زات الماسۋىڭىزعا زيان تيگىزىپ جاتسىز. ءتىپتى، پايدالى ازىق- تۇلىكتەر جەسەڭىز دە، مۇنداي دۇرىس ەمەس ادەتتەر مەتابوليزمنىڭ باياۋلاۋىنا اكەلەدى. ال ەگەر تاماقتانۋىڭىزدى قاداعالاماساڭىز، ۋاقىتىندا دۇرىس تاماق جەمەۋ زياندى تىسكەباسارلاردى كوپ جەۋگە يتەرمەلەيدى: ول ارتىق سالماق قوستىرادى. وعان قوسا، اس قورىتۋ پروبلەمالارى باستالادى، ءوزىڭىزدى شارشاڭقى جانە ۇيقىلى سەزىنەسىز.
نە ىستەۋ كەرەك؟
مىندەتتى تۇردە تاڭعى اس ءىشىڭىز. تاڭعى اس مۇمكىندىگىنشە كۇردەلى كومىرسۋلاردان تۇرعانى جاقسى: ولار كۇننىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا قۋاتتى جانە ۇزاق ۋاقىت تويىمدى جۇرۋگە كومەكتەسەدى. ەگەر جۇمىس ۋاقىتىندا تولىققاندى تۇسكى اس ىشە الماساڭىز، تىسكەباسار رەتىندە نەنى تاڭداعانىڭىزعا ءمان بەرىڭىز. زياندى تىسكەباسارلاردى سۋعا پىسكەن سيىر نەمەسە تاۋىق ەتىنەن، تۇزى از بالىقتان جاسالعان بۋتەربرودقا جانە جەمىس- جيدەكتەرگە اۋىستىرۋعا تىرىسىڭىز.
اقۋىزدى جەتكىلىكتى مولشەردە جەمەيسىز
زاماناۋي ادامداردىڭ كوبى ۆەگەتاريان بولماسا دا، اقۋىزدى تاعامدى جەتكىلىكتى مولشەردە جەمەيدى. ەرەسەك ادام اعزاسىنداعى كۇندەلىكتى اقۋىزدىڭ «تولماۋى» %50 عا دەيىن جەتەدى. ونىڭ سەبەبى - تىسكەباسارعا ارنالعان نەگىزگى ونىمدەردىڭ كوبى كومىرسۋلار مەن مايلاردان تۇرۋى. اقۋىزدىڭ قۇرامىندا اعزانىڭ قالىپتى جۇمىس ىستەۋىنە قاجەتتى ومىرلىك ماڭىزى بار امينقىشقىلدار بولادى. بۇل امينقىشقىلدارسىز باس ميى جۇمىسىنىڭ ءونىمدى بولۋى مۇمكىن ەمەس. ولار - بۇلشىقەتتەردىڭ قۇرىلىس ماتەريالى. سونداي- اق اقۋىزدى قورىتۋ كەزىندە كوبىرەك ەنەرگيا كەتەدى، سوندىقتان ارتىق سالماقتان ارىلۋعا مۇمكىندىك بولادى.
نە ىستەۋ كەرەك؟
تاماق تانۋ راتسيونىڭىزداعى اقۋىزدار مەن كومىرسۋلار ارا قاتىناسىنا ءمان بەرىڭىز. دايىن ونىمدەردىڭ زاتتاڭباسىن وقىڭىز: ولاردىڭ ىشىنەن اقۋىزعا بايىن تاڭداڭىز. مىسالى، ەكى ءتۇرلى سۇزبەنىڭ پاكەتتەرىندە نەمەسە ەكى ءتۇرلى كونسەرۆىلەنگەن بالىقتىڭ قۇتىلارىندا اقۋىزدىڭ مولشەرى ءارتۇرلى كورسەتىلىپ تۇرادى. مايى جوق سۋعا پىسكەن ەت جەۋدى ادەتكە اينالدىرىڭىز. اقۋىزدىڭ ەڭ باعالى كوزدەرىنىڭ ءبىرى - تاۋىق جۇمىرتقاسى.
كومىرسۋلاردى جەتكىلىكتى مولشەردە جەمەيسىز
ادەتتە بۇل پروبلەما سالاۋاتتى ءومىر سالتىنا جانە ديەتالارعا قاتتى «بەرىلىپ» كەتكەندەردىڭ باسىندا بولادى. كومىرسۋلاردى ارتىق مولشەردە جەۋدىڭ زيانى جايلى كوپ ەستىگەندىكتەن، ونى راتسيوننان تولىقتاي الىپ تاستاعان ءجون دەپ سانايتىندار از ەمەس. ءبىراق بۇل قاتە پىكىر. سەبەبى اعزاعا كومىرسۋلار جەتىسپەسە، باس اۋرۋى، ەنجارلىق، ناشار كوڭىل كۇي، تومەن جۇمىسقا قابىلەتتىلىك، ناشار اس قورىتۋ جانە ءىش قاتۋ سەكىلدى سالدارلار بولادى.
نە ىستەۋ كەرەك؟
وزىڭىزگە كومىرسۋلار جەۋگە رۇقسات بەرىڭىز. ءبىراق ول توساپ، قانت نەمەسە ءتاتتى توقاش تۇرىندە بولماۋى كەرەك. ديەتولوگتار «كۇردەلى» جانە «قاراپايىم» (نەمەسە «جىلدام) كومىرسۋلار بولاتىنىن ايتىپ جۇرەدى. قانت، توساپ، تاتتىلەر، جىلدام دايىندالاتىن بوتقالار جانە ت. ب - «جىلدام» كومىرسۋلار. بۇلاردىڭ ورنىنا «كۇردەلى» كومىرسۋلاردى جەۋگە تىرىسىڭىز، سەبەبى ولار ۇزاق قورىتىلادى جانە اعزاعا بارىنشا پايداسىن تيگىزەدى. ولارعا تۇتاس داندىلەر، بۇرشاقتىلار جانە ماكاروندار جاتادى.
جەتكىلىكتى مولشەردە ماي جەمەيسىز
ماي كوپشىلىكتىڭ ويىندا ىشكە جينالاتىن جانە ارتىق سالماق قوساتىن ونىممەن بايلانىستىرىلعان، سوندىقتان ونى راتسيوننان تولىق الىپ تاستاۋدى ءجون كورەدى. مايسىزداندىرىلعان ءسۇت، سۇزبە، ىرىمشىك، ەت جانە ت. ب ازىق-تۇلىكتەر داستارحاندا قالىپتى ونىمگە اينالدى. الايدا مايلار اعزانىڭ دۇرىس جۇمىس ىستەۋىنە قاجەت. ونىڭ ۇستىنە تاعامدىق مايلاردا بولاتىن ومىرلىك ماڭىزى بار مايلى قىشقىلداردى اعزا وزدىگىنەن تۇزە المايدى، سوندىقتان ونى ۋاقىتىلى تاماقپەن بىرگە الۋى كەرەك. ەگەر ولاي بولماسا، ءبىرىنشى كەزەكتە مي قينالادى. الدىمەن جۇمىسقا قابىلەتتىلىك تومەندەيدى، سودان سوڭ ادام بۇرىنعى العىرلىعىن جوعالتا باستاعانىن بايقايدى. سونداي-اق الماستىرىلمايتىن مايلى قىشقىلدارسىز اعزا جىلدام قارتايا باستايدى.
نە ىستەۋ كەرەك؟
قانىققان جانە قانىقپاعان مايلاردى اجىراتا ءبىلۋ كەرەك. قانىقپاعان مايلار ارتىق سالماق قوستىرمايدى، ءبىراق ولاردى دا شامادان تىس كوپ جەۋگە بولمايدى. پايدالى مايلارعا ارقان بالىق، جاڭعاقتار، اۆوكادو، ءزايتۇن، شەمەشكى، وسىمدىك مايى جاتادى.
از ۇيىقتايسىز
ۇيقىنىڭ قانباۋى - زاماناۋي ەرەسەكتەر جىبەرەتىن ەڭ ۇلكەن قاتەلىك. قازىر ادامدار اقپاراتتار لەگىندە ءومىر سۇرگەندىكتەن، كوپشىلىك «ارتىق» ءبىر ساعات ۋاقىتىن ۇيقىعا جۇمساۋعا قيمايدى. اسىرەسە، قىزىقتىڭ ءبارى كەشكىسىن (سونىڭ ىشىندە، تەلەديداردا) بولىپ جاتادى. الايدا 7 ساعاتتان از ۇيىقتاساڭىز نەمەسە ءتۇن ورتاسىندا جاتساڭىز، كۇيزەلىس، دەپرەسسيا، ۇيقىسىزدىق، اشۋلانشاقتىق باستالادى.
نە ىستەۋ كەرەك؟
ۇيىقتاۋعا ساعات 22:00-دەن كەش ەمەس جاتىپ، تاڭەرتەڭ ساعات 6-7 دە تۇرۋدى ۇيرەنىڭىز. ادامداردى قىزىقتىراتىن سەريالدار مەن شوۋلار وتە كوپ. ءبىراق بوتەن ادامداردىڭ ويدان شىعارىلعان ومىرلەرى مەن قويىلىمدىق شوۋلار سوزىلمالى ۇيقىسىزدىقپەن قينالۋىڭىزعا تۇرا ما؟ ەگەر ەرتە جاتپاۋىڭىزدىڭ سەبەبى - قاجەتتى شارۋالاردى 22:00-گە دەيىن اياقتاپ ۇلگەرمەۋدە بولسا، وندا تايم- مەنەدجمەنت جايلى ويلانىڭىز.
از قوزعالاسىز
بالامەن دالاعا سەرۋەنگە شىقپايسىز: وزىڭىزگە اۋا- رايى «قاتتى سۋىق»، «قاتتى ىستىق»، «ىلعال» دەگەن سەكىلدى سىلتاۋلار ايتاسىز. جاقىن جەردەگى دۇكەنگە دە كولىكپەن بارۋدى ءجون كورەسىز. ازىق- تۇلىكتى ۇيگە جەتكىزۋ قىزمەتىمەن الاسىز. 3- قاباتتىڭ وزىنە ليفت قولداناسىز. جۇمىس پەن ءۇي شارۋالارىنان قولىڭىز بوسامايتىندىقتان، فيزيكالىق جاتتىعۋعا ۋاقىت بولمەيسىز. مۇنداي از قوزعالىستى ءومىر سالتى ارتىق تاماقتانۋ، ارتىق سالماق، اس قورىتۋ پروبلەمالارى، بۇلشىقەت ديستروفياسى، گەمورروي سەكىلدى سالدارلارعا اكەلەدى. بۇل تىزىمگە كەيدە كۇيزەلىس پەن دەپرەسسيا دا قوسىلادى. از قوزعالاتىن ادامدار وزدەرىن ءجيى باقىتسىز سەزىنەدى.
نە ىستەۋ كەرەك؟
كوبىرەك قوزعالۋدىڭ جولىن تابىڭىز. ول ءۇشىن جاتتىعۋ زالىنا بارۋ مىندەتتى ەمەس. ءۇيدىڭ قاسىنداعى ءبي سىنىبىنا بارىڭىز نەمەسە اپتاسىنا بىرنەشە رەت ۆلوسيپەد تەبىڭىز. كوبىرەك جاياۋ ءجۇرىڭىز جانە ليفتتى ءجيى قولدانباڭىز.