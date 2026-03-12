اۋىل مۇعالىمى جولدا تۇرىپ قالعان كولىكتەرگە جول كورسەتىپ، 4 شاقىرىم جاياۋ جۇرگەن
پاۆلودار. KAZINFORM - ماريا بەدرينانىڭ ماماندىعى - مۇعالىم، جەرگىلىكتى مەكتەپتەردىڭ بىرىندە ماتەماتيكا جانە ينفورماتيكا پانىنەن ساباق بەرەدى. ونىڭ باتىلدىعى جەرلەستەرىن ءتانتى ەتىپ وتىر.
كەرەكۋدە بىرنەشە كۇن قاتارىنان سوعىپ تۇرعان اق تۇتەك بوران تالاي جولاۋشىنىڭ ساپارىن بوگەپ، جول قوزعالىسىن قيىنداتتى. وسىنداي سىن ساعاتتاردا جول بويىندا تۇرىپ قالعان كولىكتەرگە كومەككە كەلىپ، ات قۇلاعى كورىنبەيتىن بوراندا جول كورسەتكەن ماريا بەدرينانىڭ ارەكەتىن كوپشىلىك ەرلىككە بالاپ وتىر.
ول اقسۋ مەن پاۆلودار قالالارى اراسىنداعى اۆتوجولدا تۇرىپ قالعان كولىكتەردىڭ الدىنا شىعىپ، ءتورت شاقىرىم بويى جاياۋ ءجۇرىپ وتىرعان. سونىڭ ناتيجەسىندە بارلىق جولاۋشى پاۆلودار قالاسىنىڭ ىرگەسىندەگى اتامەكەن كەنتىنە امان-ەسەن جەتكەن.
ماريا نيكولايەۆنانىڭ جۇرتتى سۇيسىنتكەن بۇل ءىسى قازىر الەۋمەتتىك جەلىدە تاراپ جاتىر. ال قايسار جان ءوز ارەكەتىن ەرلىك دەپ ويلامايدى.
- بۇل كۇنى وتباسىمىزبەن اقسۋ قالاسىنان ۇيىمىزگە ورالىپ كەلە جاتقان ەدىك. تەرەڭكول اۋدانىنىڭ ورتالىعىندا تۇرامىز. كولىك رۋلىندە كۇيەۋىم بولدى. ساعات كۇندىزگى ءۇش-تورتتەردىڭ شاماسىندا اقسۋدان ۇزاي بەرگەندە اۋا رايى كۇرت بۇزىلىپ، اق تۇتەك بوران باستالىپ كەتتى. جول مۇلدە كورىنبەي قالعان سوڭ، جيەككە ءتۇسىپ كەتەمىز بە دەپ قورىققان كولىكتەر بىرىنەن سوڭ ءبىرى توقتاي باستادى. سول ساتتە ەڭ باستىسى اتامەكەن كەنتىنە جەتۋىمىز كەرەك ەكەنىن، تۇرىپ قالساق كولىكتەرىمىزدى قار باسىپ قالاتىنىن ءتۇسىندىم دە، كولىكتەن شىعىپ العا قاراي جۇرە بەردىم. سويتسەم ءبىزدىڭ الدىمىزدا شامامەن التى كولىك تۇر، ونىڭ ۇشەۋى جولدىڭ ەكى جولاعىن دا جاۋىپ تۇر. ارلى-بەرلى كولىكتەردىڭ ءوتۋى مۇمكىن ەمەس. بىرەۋ جول باستاۋى كەرەك بولدى. ال جولداسىم جاياۋ جۇرگەننەن گورى ءوزىن رۋلدە سەنىمدىرەك سەزىنەدى. سوندىقتان العا شىقتىم دا، العاشقى تۇرعان كولىكتىڭ تەرەزەسىن تىقىلداتىپ، سوڭىمنان ەر دەپ بەلگى بەردىم، - دەيدى ول.
وسىلايشا ول بىردە توقتاپ، بىردە العا جىلجيدى. كۇن ءسال اشىلعان ساتتە كولىكتەردىڭ باسىندا كەلە جاتقان وزگە ايەل ادامنىڭ كولىگىنە ءمىنىپ، جىلىنىپ وتىرعان. شامامەن ءتورت شاقىرىم جولدى باسىپ وتكەندە اتامەكەن كەنتىنە كىرەبەرىستەگى كوپىرگە جەتەدى.
- مەن ءۇشىن ەڭ باستىسى بۇل كۇنى ۇيگە امان-ەسەن جەتۋ ەدى. ۇيدە بالالارىمىز كۇتىپ وتىر. سالوندا بىزبەن بىرگە قىزىم بولعان، ونىڭ ءومىرى ءۇشىن دە الاڭدادىم. ونىڭ ۇستىنە كولوننانىڭ الدىنداعى كولىكتى باسقارىپ كەلە جاتقان ايەل ادامنىڭ بويىنداعى ۇرەيىن باسقىم كەلدى. مەنى كورىپ، جۇرەگى ورنىنا ءتۇستى. ەڭ قىزىعى، بويىمدا قورقىنىش دەگەن مۇلدە بولعان جوق. ءالى اياز تۇرا قويماعان ۋاقىت ەدى، جاۋراعان دا جوقپىن. تەك سول ساتتە بىلتىر تەلەديداردان كورگەن ءبىر وقيعا ويىما ورالدى. بوراندى كۇنى جاس پوليتسەي قانشاما كولىكتەردى جاياۋ باستاپ، قار قۇرساۋىنان الىپ شىققان. ول ۋاقىتتا اياز بولعان ەدى، ال مەنىڭ جاعدايىم وعان قاراعاندا ءتاۋىر ەكەنىن سەزىندىم، - دەپ قوستى ماريا نيكولايەۆنا.
ماريا بەدرينانىڭ جاسى 49 دا. بۇگىندە تەرەڭكول اۋدانىنا قاراستى پەسچان №1-مەكتەبىندە ماتەماتيكا مەن ينفورماتيكا پاندەرىنەن ساباق بەرىپ ءجۇر. ءبىلىم سالاسىنداعى جالپى ەڭبەك ءوتىلى 25 جىلدان اسادى. جولداسى ەكەۋى وتباسىندا ءۇش بالا تاربيەلەپ وتىر.
الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارى بۇگىندە ماريا نيكولايەۆنانىڭ باتىلدىعىن ەرلىككە بالاپ، ونى ماراپاتقا ۇسىنۋعا لايىق دەپ جازىپ جاتىر. قايسار نازىك جاننىڭ كوپتى ءتانتى ەتكەن ءىسى وزگەلەرگە ۇلگى بولارلىقتاي.
ەسكە سالا كەتەيىك، وتكەن تاۋلىكتە پاۆلودار وبلىسىندا قار قۇرساۋىنان 30 عا جۋىق ادام قۇتقارىلدى.
اۆتور
مۇرات اياعان