اۋىل مەكتەبىنەن شىققان رەسپۋبليكالىق وليمپيادا جۇلدەگەرى 10 ەسە كوبەيدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - اۋىل مەكتەپتەرىنەن شىققان رەسپۋبليكالىق وليمپيادا جۇلدەگەرلەرىنىڭ سانى كەيىنگى جىلدارى 10 ەسە ءوستى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا قالا مەن اۋىل مەكتەپتەرى اراسىنداعى ءبىلىم ساپاسى الشاقتىعى ايتارلىقتاي ازايىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
- ۇستازدى قادىرلەي ءبىلۋ - وركەنيەتتى قوعامعا ءتان قاسيەت. ءبىز ۇلت ساپاسىن ارتتىرامىز دەسەك، ءبىرىنشى كەزەكتە مۇعالىمدەرگە بارىنشا قولداۋ كورسەتۋىمىز كەرەك. بۇل - مەن ءۇشىن مىزعىماس ۇستانىم، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەزيدەنت ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا.
مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدەگى ءبىلىم سالاسىن دامىتۋ ءۇشىن كوپ جۇمىس اتقارىلعانىن، ونىڭ ناقتى ناتيجەلەرى دە بار ەكەنىن جەتكىزدى.
- بىلتىر وقۋشىلارىمىز 30 دان استام بەدەلدى حالىقارالىق وليمپيادا مەن عىلىمي جوباعا قاتىسىپ، مىڭنان استام مەدال جەڭىپ الدى. اۋىل مەكتەبىنەن شىققان رەسپۋبليكالىق وليمپيادا جۇلدەگەرىنىڭ سانى 10 ەسە ۇلعايدى. وسىلايشا، قالا مەن اۋىل مەكتەبىندەگى ءبىلىم ساپاسىنىڭ الشاقتىعى ايتارلىقتاي ازايىپ كەلەدى. الايدا ارقانى كەڭگە سالۋعا ءالى ەرتە، الدىمىزدا كوپ جۇمىس بار، ونى ءتيىمدى اتقارۋىمىز قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.