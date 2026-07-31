اۋىل شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ايلىق تابىسى ەكى ەسە ءوسۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى سالا ماماندارىنىڭ تابىسىن ارتتىرۋ جونىندەگى قاۋلى جوباسىن دايىنداپ، ۇكىمەتكە ۇسىندى.
قۇجات جوعارى جەتىستىكتەرگە جەتكەن، شۇعىل ءارى ماڭىزدى مىندەتتەردى اتقارعان، سونداي-اق كۇردەلى تاپسىرمالاردى ورىنداعان قىزمەتكەرلەردىڭ ايلىعىنا قوسىلاتىن ۇستەمەاقىنى %100 عا دەيىن كوتەرۋدى كوزدەيدى.
- جوبا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ 2015-جىلعى 31-جەلتوقسانداعى № 1193 قاۋلىسىنا 15-قوسىمشاعا وزگەرىس ەنگىزۋدى كوزدەيدى. اتاپ ايتقاندا، مەكەمەنى دامىتۋعا باعىتتالعان جۇمىس، تاجىريبەدە وزىق ادىستەردى قولدانۋ، جۇمىستاعى جوعارى جەتىستىكتەر، ەرەكشە ماڭىزدى نەمەسە شۇعىل جۇمىستاردى ورىنداۋ، سونداي-اق جۇمىستىڭ كۇردەلىلىگى مەن قارقىندىلىعى ءۇشىن بەلگىلەنەتىن ۇستەمەاقىنىڭ مولشەرىن بازالىق لاۋازىمدىق ايلىقاقىنىڭ 50 پايىزىنان اسپايتىن مولشەردەن لاۋازىمدىق ايلىقاقىنىڭ 100 پايىزىنا دەيىن ۇلعايتۋ ۇسىنىلادى، - دەلىنگەن قاۋلىدا.
مينيسترلىكتىڭ مالىمدەۋىنشە، جوبانى قابىلداۋ مەملەكەتتىك سورتسىناۋ جۇيەسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەڭبەككە ىنتاسى مەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋعا، كادرلىق الەۋەتتى ساقتاۋعا، جاڭا بىلىكتى مامانداردى تارتۋعا جانە سورت سىناۋ جۇيەسىنىڭ يننوۆاتسيالىق الەۋەتىن دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار تەرىس الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق، قۇقىقتىق جانە وزگە دە سالدارلارى بولمايدى.
قۇجات 17-تامىزعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى قۇجات نىساندارى قايتا قارالاتىنىن جازعانبىز.
سونىمەن بىرگە پرەزيدەنت اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترىنە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋدى تاپسىردى.