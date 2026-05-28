اۋىل شارۋاشىلىعى ءوندىرىسى: قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ساۋدا 1 ميلليارد دوللارعا ارتقان
استانا. KAZINFORM - ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق ودان ءارى كۇشەيە بەرمەك. بۇل جونىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتينمەن بولعان كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگتە مالىمدەدى.
- ءبىزدىڭ كوپقىرلى ىنتىماقتاستىعىمىز ەكى مەملەكەتتىڭ حالقىنا ءىس جۇزىندە پايدا اكەلەتىن اۋقىمدى جوبالارعا نەگىزدەلەدى. ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردىڭ تۇراقتىلىعى، كاسىپكەرلەردىڭ بەلسەندىلىگى قازاقستان جانە رەسەي ەكونوميكاسىنىڭ نەگىزگى سالالارىن تۇراقتى تۇردە دامىتىپ كەلەدى، - دەدى ول.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، اۋىل شارۋاشىلىعى ءوندىرىسىنىڭ وزىندە ەكىجاقتى ساۋدا سوڭعى بەس جىلدا 1 ميلليارد دوللارعا ارتقان.
- بۇعان دەيىن ايتىلعانداي، رەسەي قازاقستانعا تىكەلەي ينۆەستيتسيا قۇيۋ كورسەتكىشى بويىنشا ەڭ الدىڭعى ورىندا. بۇل كورسەتكىش 29 ميلليارد دوللاردان استى. ال قازاقستاننىڭ رەسەي ەكونوميكاسىنا سالعان ينۆەستيتسياسى 9 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بۇل دا جاقسى كورسەتكىش. قازاقستاندا رەسەيدىڭ ۇلەسى بار 20 مىڭنان اسا كومپانيا جۇمىس ىستەيدى. بيىل 20-تامىزدا بولاتىن ءوڭىرارالىق فورۋم ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى وركەندەتەتىنىنە سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ءوزارا تاۋار اينالىمى جاقىن ارادا 30 ميلليارد دوللاردان اسىپ تۇسەتىنىن جازعانبىز.