ايەل باقىتىنىڭ فورمۋلاسى نەدە
استانا. قازاقپارات - Marwin/Meloman «BOOKFEST-2025» فەستيۆالىندە كاسىبي كوۋچ جاننا وسپانوۆا ايەل گارمونياسىنىڭ قۇپياسىن اشىپ، جاڭا «يا ي موي مۋجچينا: پريچەم تۋت پاپا؟» كىتابىن تانىستىردى. Kazinform ءتىلشىسى كوۋچپەن وتباسىلىق قۇندىلىقتار مەن ايەل دامۋى تۋرالى ماڭىزدى تاقىرىپتاردا تىلدەستى.
بالالىق شاقتاعى جارا- باقىتقا توسقاۋىل
جاننا - ايەل جانىنىڭ تەرەڭ قاتپارلارىن تۇسىنەتىن كوۋچ. ول بۇل سالانى ون جىلدىق تاجىريبە بارىسىندا مەڭگەرگەن. جۇزدەگەن ايەلدىڭ ءومىرىن تۇبەگەيلى وزگەرتىپ، وتباسىلىق قۇندىلىقتار سالاسىندا تەرەڭ ماماندانعان. پراكتيكالىق پسيحولوگيانىڭ تىڭ باعىتى - نەيرولينگۆيستيكالىق باعدارلامالاۋ ءتىلىن جەتىك مەڭگەرىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ەريكسون ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ سەرتيفيكاتىن العان.
جاننا ءۇشىن كوۋچينگ - جاي كەڭەس بەرۋ ەمەس، ادامنىڭ ىشكى الەۋەتىن وياتىپ، شىنايى وزگەرىستەرگە جەتەلەيتىن قۇرال. وسى ەرەكشە كوزقاراسىنىڭ جەمىسى - «يا ي موي مۋجچينا. تاك پري چەم تۋت پاپا؟» اتتى ەڭبەگى.
- بۇل كىتاپ ايەلدىڭ بالالىق شاقتاعى اكە وبرازى مەن ەرەسەك ومىردەگى قارىم-قاتىناستارى اراسىنداعى بايلانىستى تەرەڭ تالدايدى. ىشكى جارانى ەمدەۋگە، ءوزىن تانۋعا، دۇرىس تاڭداۋ جاساۋعا كومەكتەسەدى، - دەيدى ول.
كوۋچتىڭ پىكىرىنشە، بالالىق شاقتاعى ءاربىر «جاراقات» - بويجەتكەندەردىڭ باقىتتى ءومىر قۇرۋىنا كەدەرگى. جاننا وسى ماسەلەگە ەرەكشە نازار اۋدارۋعا شاقىرادى، ويتكەنى ناعىز وزگەرىس پەن ساۋىقتىرۋ ىشكى الەمنەن باستالۋ كەرەك.
كوزقاراس ايىرماشىلىعى اجىراسۋعا سەبەپ ەمەس
كوۋچتى ەرەكشە الاڭداتاتىن ماسەلە - ەلىمىزدە اجىراسۋدىڭ قارقىندى ءوسۋى. 6 بالانىڭ اناسى رەتىندە ول بۇل ترەندتىڭ تەرەڭ الەۋمەتتىك ماڭىزىن جاقسى تۇسىنەدى.
جاننانىڭ ايتۋىنشا، قازىر كوپتەگەن ايەلدەر پسيحولوگيالىق ترەنينگتەردەن ءوتىپ، ءوزىن تەرەڭ تانۋ بارىسىندا كۇيەۋىمەن كوزقاراس ايىرماشىلىعىن بايقايدى. ءبىراق بۇل - اجىراسۋعا سەبەپ ەمەس.
- باقىتتىڭ فورمۋلاسى ءار وتباسىدا ءارتۇرلى. ءار شاڭىراق - شاعىن مەملەكەت ءتارىزدى، ءوز ەرەجەلەرى، قۇندىلىقتارى مەن داستۇرلەرى بار. دەگەنمەن، بارلىق وتباسىدا ورتاق قاعيدالار بولۋى ءتيىس. ول - ءبىر-ءبىرىن تىڭداۋ، قابىلداۋ، جەكە شەكارانى قۇرمەتتەۋ، ءوزارا سىيلاستىق پەن جاۋاپكەرشىلىك، - دەيدى جاننا.
سونىمەن قاتار ول قيىندىقتار تۋىنداعاندا كاسىبي كومەككە جۇگىنۋدىڭ ماڭىزىن ايتادى جانە سەرتيفيكاتتالعان ماماندار، تاجىريبەلى كوۋچتار مەن پسيحولوگتاردىڭ كومەگىنە عانا جۇگىنۋگە شاقىرادى.
«تەپە-تەڭدىك پرينتسيپى» دەگەنىمىز نە؟
كوۋچ ماڭىزدى سالالاردى ۇيلەستىرۋدە «تەپە-تەڭدىك پرينتسيپى» كومەكتەسەتىنىن ايتادى. بۇل قۇرالعا وتباسى، جۇمىس، بالالار، سپورت، حوببي جانە ءوزىن-ءوزى تانۋ سياقتى نەگىزگى باعىتتار كىرەدى. ءار باعىتتى 1 دەن 10 عا دەيىن باعالاپ، ءوز ومىرىڭدەگى ءار سالانىڭ قالاي دامىپ جاتقانىن باقىلاۋعا بولادى.
- قازىر ايەلدىڭ ءرولى بۇرىنعىداي تەك ءۇي شارۋاسىمەن شەكتەلمەيدى. ول - ءبىلىم الۋشى، ۇنەمى دامىپ، ارمانىنا ۇمتىلاتىن تۇلعا. ايەلدىڭ ءمانى ونىڭ جان تىنىشتىعى مەن دامۋ مۇمكىندىگىندە، ومىرلىك ميسسياسىن ورىنداۋدا، قاۋىپسىزدىك پەن قۇقىقتىق تەڭدىكتە جاتىر. سوندىقتان ول ءتۇرلى تەحنيكالاردى پايدالانا وتىرىپ، ءوزىن جەتىلدىرۋى كەرەك، - دەيدى جاننا وسپانوۆا.
ماماننىڭ ايەلدەرگە ومىرلىك ماقساتتارىن انىقتاپ، ناقتى جوسپار قۇرۋعا، دامۋعا كومەكتەسەتىنىن بىلدىك. ءبىراق ول تابىستىڭ نازىكتىك پەن مىقتى جىگەر توعىسقاندا عانا كەلەتىنىن جاسىرمايدى.
- ماقساتىم - ايەلدەردىڭ ىشكى الەۋەتىن اشۋعا جانە ولاردىڭ ومىرلىك تەپە- تەڭدىگىن ساقتاۋعا كومەكتەسۋ. ال ادامنىڭ العا ۇمتىلۋى تىكەلەي وزىنە بايلانىستى، - دەيدى ول.