ايفون رەسەيدە «كەمشىلىگى بار تاۋار» دەگەن بەلگىمەن ساتىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - رەسەيدە جاڭا زاڭعا سايكەس وتاندىق قوسىمشالاردى ورناتۋ مىندەتتەلگەنىمەن، iPhone سمارتفوندارى RuStore قولدانبالار دۇكەنىنسىز ساتىلۋدا. بۇل تۋرالى ت ا س س حابارلادى.
1-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنگەن زاڭعا سايكەس، وندىرۋشىلەر مەن جەتكىزۋشىلەر گادجەتتەردە RuStore جانە Max مەسسەندجەرى سياقتى رەسەيلىك قوسىمشالاردى ەركىن ورناتۋ جانە جاڭارتۋدى قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس.
الايدا Apple ونىمدەرىندە بۇل تالاپ ورىندالماعاندىقتان، iPhone «كەمشىلىگى بار تاۋار» دەگەن بەلگىمەن ساتىلىپ جاتىر.
ساتىپ الۋشىلاردان ارنايى قۇجاتقا قول قويۋ تالاپ ەتىلەدى. وندا «تاۋاردا كەمشىلىك بار: RuStore دۇكەنىن ورناتۋ جانە پايدالانۋ مۇمكىن ەمەس» دەپ كورسەتىلگەن.
سونداي-اق، قۇجاتتا «تاۋاردى ساتىپ الا وتىرىپ، تۇتىنۋشى اتالعان كەمشىلىكپەن كەلىسەدى جانە ونى نەگىزگە الا وتىرىپ تالاپ قويۋعا قۇقىلى ەمەس» دەپ جازىلعان.
ت ا س س دەرەگىنشە، Samsung, Xiaomi, Honor، Huawei جانە باسقا دا قىتايلىق وندىرۋشىلەر جاڭا زاڭعا ساي قۇرىلعىلارىندا RuStore جانە Max مەسسەندجەرىن الدىن الا ورناتۋعا دايىن.