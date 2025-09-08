ايدىڭ تۇتىلۋى: تۇنگى اسپاننان فوتورەپورتاج
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار ايدىڭ ەڭ ۇزاق، تولىق تۇتىلۋىنا كۋا بولدى. بىرەگەي تابيعات قۇبىلىسى قىركۇيەكتىڭ 8 ىنە قاراعان ءتۇنى اياقتالدى.
فەسەنكوۆ اتىنداعى استروفيزيكا ينستيتۋتى ماماندارىنىڭ مالىمەتىنشە، 7-قىركۇيەك كۇنى ساعات 21:26 دا اي جەردىڭ جارتىلاي كولەڭكەسىنە ەنە باستادى. تولىق فازا 22:29 دا باستالىپ، 23:53 تە اياقتالعان. ال تۇتىلۋدىڭ ءوزى 8 - قىركۇيەك ساعات 00:56 دا تولىق اياقتالدى.
اي تولىق فازادا 1 ساعات 22 مينۋت بولادى جانە قىزعىلت تۇسكە بويالادى. استرونومدار بۇل اسەر كۇن ساۋلەسىنىڭ جەر اتموسفەراسىنا شاشىراۋىنان تۋىندايتىنىن اتاپ ءوتتى. قىسقا تولقىندار - كوك جانە جاسىل - شاشىراڭقى، ال ۇزىن تولقىندار - قىزىل جانە قىزعىلت سارى - ءارى قاراي ءوتىپ، ايدىڭ بەتىنە شاعىلىسادى. سوندىقتان ونى ءجيى «قاندى اي» دەپ اتايدى.
قولىنا تەلەسكوپ، فوتواپپارات ۇستاعان نەمەسە جاي عانا اۋلاعا شىققان ەل تۇرعىندارى سيرەك كەزدەسەتىن كورىنىستى جاقىندارىمەن ءبولىستى. بۇل بىرەۋلەر ءۇشىن ءۇنسىز اسپانداعى كورىنىسكە تامسانۋعا سەبەپ بولسا، ەندى بىرەۋلەر ءۇشىن دوستارىمەن نەمەسە بالالارىمەن «قاندى ايدى» كورىپ، وسى ءساتتى ەستە ساقتاۋ مۇمكىندىگىن سىيلادى.
تۇنگى اسپاننان فوتورەپورتاجدى نازارىڭىزعا ۇسىنامىز.
الماتىدا اي تۇتىلعانداعى كورىنىستى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ فوتوگرافى الەكساندر پاۆسكي ءتۇسىرىپ ۇلگەردى.
قازاقستاندىقتار ايدىڭ تۇتىلۋىن باقىلاپ وتىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.