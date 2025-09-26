ق ز
    13:42, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ايدا بالايەۆا: ايەلدەر - ەل ەكونوميكاسىنىڭ قوزعاۋشى كۇشى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا BeWoman Asia 2025 فورۋمى ءوتىپ جاتىر. فورۋمنىڭ اشىلۋىندا ءسوز العان مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا زاماناۋي قازاقستان ايەلىنىڭ كەلبەتىن سيپاتتادى.

    Балаева
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    مينيستر ەلىمىزدەگى ايەل بەينەسى - تەك قانا قۇرعاق ستاتيستيكا ەمەس، ول - ميلليونداعان ايەلدىڭ ەڭبەگى، بىلىمىمەن جازىلىپ جاتقان ەل تاريحى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - ءبىزدىڭ ايەلدەرىمىز - بۇگىنگى كۇنى ەكونوميكانىڭ قوزعاۋشى كۇشى. قازاقستانداعى شاعىن جانە ورتا بيزنەس سۋبەكتىلەرىنىڭ 48,2 پايىزىن ايەلدەر باسقارادى. جەكە كاسىپكەرلەردىڭ ىشىندە ۇلەسى 53,4 پايىزعا جەتەدى، - دەدى ول.

    ايدا بالايەۆانىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىق ايەلدەر سەنىمدى تۇردە جاڭا سالالارىنا قادام باسىپ جاتىر: ستۋدەنت قىزداردىڭ 30 پايىزدان استامى STEM- باعىتتارىن تاڭدايدى، ال IT جانە تسيفرلىق ەكونوميكا سالاسىندا 31 پايىز ايەل ەڭبەك ەتەدى. ەلدەگى ەڭ ءىرى تەحنوپارك - Astana Hub تا ءار جەتىنشى ستارتاپتى ايەلدەر قۇرعان.

    مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندە دە ايەلدەردىڭ ورنى ايرىقشا. بۇگىندە مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ 55,8 پايىزى - ايەلدەر. سۋديالاردىڭ ىشىندە 53 پايىزدان استامى، پارلامەنت دەپۋتاتتارىنىڭ شامامەن 20 پايىزى - ايەل. ديپلوماتيا مەن اسكەري سالادا ولاردىڭ ۇلەسى ازىرگە از: ەلشىلەردىڭ - 4 پايىزى، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ - 16 پايىزى، اسكەردەگى جوعارى لاۋازىمداردا - 4,4 پايىز.

    - دەگەنمەن، بۇل باعىتتار بولاشاقتا ءوسۋدىڭ جاڭا كوكجيەگىن اشىپ وتىر، - دەدى مينيستر.

    سونداي-اق ايدا بالايەۆا قازاقستاندىق ايەلدەردىڭ الەۋمەتتىك جانە دەموگرافيالىق كورسەتكىشتەرىن اتاپ ءوتتى. ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى - 75-80 جاس. ايەلدەردىڭ ساۋاتتىلىق دەڭگەيى - 99,9 پايىز. ءاربىر بەسىنشى ايەلدىڭ جوعارى ءبىلىمى بار. قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتتەرىندەگى ستۋدەنتتەردىڭ تەڭ جارتىسى - قىزدار. عىلىمي سالادا زەرتتەۋشىلەردىڭ 55,7 پايىزى ايەلدەر.

    - قازاقستاندىق ايەل - زاماناۋي، ءبىلىمدى، ەكونوميكالىق بەلسەندى، الەۋمەتتىك جاۋاپتى ازامات. ول كاسىپ جۇرگىزەدى، مەملەكەتتىك جوبالاردى باسقارادى، زەرتحانالاردا، اۋىل شارۋاشىلىعىندا، بيزنەستە، مەملەكەتتىك قىزمەتتە ەڭبەك ەتەدى. سونىمەن قاتار ول - قامقور قىز، جار، مەيىرىمدى انا، - دەدى مينيستر.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانا، الماتى مەن شىمكەنت اكىمدىگىنىڭ باسشىلىعىندا قانشا ايەل بار ەكەنىن جازعانبىز.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
