ايعا 5G Wi-Fi بالاماسى بار عىلىمي وبسەرۆاتوريا جەتكىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - رەسەي 2037 -جىلى حالىقارالىق ايدى زەرتتەۋ ستانتسياسىنا (ILRS) 5G Wi-Fi بالاماسى بار 24 ساعاتتىق العاشقى عىلىمي وبسەرۆاتوريانى جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى ت ا س س اگەنتتىگى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ءبىزدىڭ اي ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ العاشقى رەسمي تۇتىنۋشىسى - عارىشتىق وبسەرۆاتوريا ازىرلەنىپ جاتىر. ونىڭ جاڭا قولدانبالى ساپاسى - 5G Wi-Fi انالوگىن ورنالاستىرۋ جوسپارلانعان. بۇل ۇلكەن اۋماقتا اۆتوماتتى زەرتتەۋ ستانسيالارىن ورنالاستىرۋعا جانە ولاردان اقپارات جيناۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەيدى ورتالىق ماشينا جاساۋ عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ ىرگەلى جانە قولدانبالى عىلىمي زەرتتەۋلەردىڭ عارىش جۇيەلەرى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى كونستانتين رايكۋنوۆ.
ول wi-Fi انالوگىنىڭ ارقاسىندا اۆتوماتتى عىلىمي ستانتسيالاردان ايدىڭ «جەردىڭ ماگنيتوسفەراسىنا كىرۋى مەن شىعۋى» پروتسەسى تۋرالى، سونداي-اق گەولوگيا، سەيسمولوگيا جانە تيپتىك ينەرتسيا تۇرعىسىنان بولىپ جاتقان پروتسەستەر تۋرالى دەرەكتەردى جيناۋعا بولاتىنىن ايتتى.
- بۇل اقپارات Wi-Fi ارقىلى ايدىڭ عىلىمي وبسەرۆاتورياسىنا جىبەرىلەدى، وندا ول ساقتاۋ قۇرالدارىنا جازىلادى جانە جەتكىلىكتى قۋاتتى بورتتىق رەلەلىك كەشەننىڭ كومەگىمەن ءبىزدىڭ عىلىم اكادەمياسى ءۇشىن جەرگە جىبەرىلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى رايكۋنوۆ.
اتاپ وتكەندەي، MLNS ايدا تاجىريبەلىك-زەرتتەۋ قوندىرعىلارىنىڭ كەشەنىن قۇرۋعا ارنالعان رەسەيلىك-قىتايلىق جوبا بولىپ تابىلادى.
وعان مىنالار كىرەدى:
جەر مەن اي اراسىنداعى تاسىمالداۋ جۇيەسى؛
اي بەتىندە ۇزاق ۋاقىت جۇمىس ىستەۋگە ارنالعان قولداۋ جۇيەسى؛
اي بەتىمەن قوزعالۋ جانە وپەراتسيالاردى ورىنداۋ جۇيەسى؛
اۆتوماتتاندىرىلعان عىلىمي جۇيەلەر؛
جەردەگى قولداۋ جانە قولدانبالى باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ جۇيەلەرى جانە باسقا ىشكى جۇيەلەر.
جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - ايدى جانە ونىڭ بەيبىت ماقساتتا قولدانىلۋىن زەرتتەۋ.
ەسكە سالا كەتەيىك، ءبىراز ۋاقىت بۇرىن عالىمدار مارستا ەجەلگى تىرشىلىك بەلگىلەرىن تاپتى.