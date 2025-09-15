ايبەك ورالباي بوكستان الەم چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM - انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا World Boxing اياسىندا ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىندا ايبەك ورالباي (90 كەلى) التىن مەدال الدى.
وتانداسىمىز فينالدا وزبەكستاندىق جاحونگير زوكيروۆپەن قولعاپ ءتۇيىستىردى. ءبىرىنشى جانە ەكىنشى راۋندتا ايبەك قارسىلاسىنا ەسە جىبەرسە، شەشۋشى راۋندتا قارسىلاسىن قاپى قالدىردى.
وسىلايشا ايبەك ەل قۇراماسىنا جەتىنشى التىن مەدالدى سالدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن ماحمۇد سابىرحان (55 كەلى)، سانجار تاشكەنباي (50 كەلى) جانە الۋا بالقىبەكوۆا (51 كەلى)، ايدا ابىكەيەۆا (65 كەلى)، تورەحان سابىرحان (70 كەلى)، ناتاليا بوگدانوۆا (70 كەلى) الەم چەمپيونى اتانسا، نازىم قىزايباي (48 كەلى) كۇمىس جۇلدەگەر بولدى.
ءدۇبىرلى دودا 4-14-قىركۇيەك ارالىعىندا انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا ءوتىپ جاتىر. جەكپە-جەكتەر «Qazaqstan» جانە «Qazsport» تەلەارنالارىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلدى.
الەمنىڭ ءار قيىرىنان كەلگەن بوكسشىلار 4-10-قىركۇيەك ارالىعىندا ىرىكتەۋ كەزەڭىندە باق سىنادى. ال 12-13-قىركۇيەكتە جارتىلاي فينالدىق، 13-14-قىركۇيەكتە فينالدىق باسەكەلەر ءوتتى.