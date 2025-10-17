اياز، تۇمان: 17-قازانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 17-قازان كۇنىنە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن ەسكەرتۋ جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجاۋىنشا، كەڭ اۋقىمدى انتيسيكلون ءالى دە رەسپۋبليكامىزدىڭ كوپ بولىگىنە ءوز اسەرىن تيگىزەتىن بولادى. وسىعان وراي، ەلىمىزدىڭ ءبىراز ايماعىندا جاۋىن-شاشىنسىز، اشىق اۋا رايى ساقتالادى. تەك ەلىمىزدىڭ باتىسىندا جانە سولتۇستىك- باتىسىندا اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەر اسەرىنەن جاڭبىر جانە قار جاۋادى.
ادەتتەگىدەي، رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيەدى. ال باتىستا تۇمان بولادى.
تۇندە جەتىسۋ وبلىسىندا 4-9 گرادۋس ۇسىك جۇرەدى.
سونداي-اق الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە 1-6 گرادۋس اياز بولادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا، اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، سولتۇستىگىندە، جامبىل وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
الماتى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، قوستاناي جانە اقمولا وبلىستارىنىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا دا جوعارى ءورت قاۋپى بار.
مۇنداي جورامال ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا جانە اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە دە بولجانعان.
قىزىلوردا، تۇركىستان وبلىستارى مەن، اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
سونداي-اق جامبىل وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، ورتالىعىندا دا توتەنشە ءورت قاۋپى بولجانعان.
الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، قوستاناي، باتىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ وڭتۇستىگىندە، ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالعان.