اياز 36- گرادۋسقا دەيىن: ەكى وڭىردە ءبىرىنشى اۋىسىمداعى سىنىپتار قاشىقتان وقيدى
استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ەلىمىزدىڭ ەكى ءوڭىرى - سەمەي قالاسى مەن قوستاناي وبلىسىنىڭ ءبىرىنشى اۋىسىمدا وقيتىن سىنىپتارى قاشىقتان وقۋعا اۋىستىرلدى.
- سەمەي قالاسىنىڭ مەكتەپتەرىندە 2025 -جىلعى 22-جەلتوقساندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا (قاتتى اياز) بايلانىستى 1- اۋىسىمدا وقيتىن 1-4 سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن ساباقتار قاشىقتىق فورماتقا اۋىستىرىلادى، - دەلىنگەن ءبىلىم ءبولىمىنىڭ حابارلاماسىندا.
ال بۇگىن شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ التاي ايماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ -28 تەن -36 گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋىنە بايلانىستى مەكتەپتەردەگى 1- جانە 2- اۋىسىمداعى 0-4-سىنىپتار قاشىقتىقتان وقىتۋعا اۋىستىرىلادى.
اتاپ ايتقاندا، «سولوۆيەۆ ورتا مەكتەبى» ك م م، «چاپايەۆ ورتا مەكتەبى» ك م م، «نوۆوكرەستيانكا باستاۋىش مەكتەبى» ك م م.
قوستاناي وبلىسىنىڭ قاراسۋ اۋدانىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 18- جەتىپ، جەلدىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى وڭىردەگى 14 مەكتەپتىڭ 1-11-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيتىن بولدى.
ال جانگەلدى اۋدانىندا ءبىرىنشى اۋىسىمدا وقيتىن ءبىرىنشى سىنىپتىڭ وقۋشىلارى قاشىقتان وقۋعا اۋىستىرىلدى.