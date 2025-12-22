ق ز
    07:42, 22 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اياز 36- گرادۋسقا دەيىن: ەكى وڭىردە ءبىرىنشى اۋىسىمداعى سىنىپتار قاشىقتان وقيدى

    استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ەلىمىزدىڭ ەكى ءوڭىرى - سەمەي قالاسى مەن قوستاناي وبلىسىنىڭ ءبىرىنشى اۋىسىمدا وقيتىن سىنىپتارى قاشىقتان وقۋعا اۋىستىرلدى.

    Қостанай облысында аязға байланысты 1-сынып оқушылары қашықтықтан оқиды
    فوتو: استانا اكىمدىگى

    - سەمەي قالاسىنىڭ مەكتەپتەرىندە 2025 -جىلعى 22-جەلتوقساندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا (قاتتى اياز) بايلانىستى 1- اۋىسىمدا وقيتىن 1-4 سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن ساباقتار قاشىقتىق فورماتقا اۋىستىرىلادى، - دەلىنگەن ءبىلىم ءبولىمىنىڭ حابارلاماسىندا.

    ال بۇگىن شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ التاي ايماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ -28 تەن -36 گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋىنە بايلانىستى مەكتەپتەردەگى 1- جانە 2- اۋىسىمداعى 0-4-سىنىپتار قاشىقتىقتان وقىتۋعا اۋىستىرىلادى.

    اتاپ ايتقاندا، «سولوۆيەۆ ورتا مەكتەبى» ك م م، «چاپايەۆ ورتا مەكتەبى» ك م م، «نوۆوكرەستيانكا باستاۋىش مەكتەبى» ك م م.

    قوستاناي وبلىسىنىڭ قاراسۋ اۋدانىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 18- جەتىپ، جەلدىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى وڭىردەگى 14 مەكتەپتىڭ 1-11-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيتىن بولدى.

    ال جانگەلدى اۋدانىندا ءبىرىنشى اۋىسىمدا وقيتىن ءبىرىنشى سىنىپتىڭ وقۋشىلارى قاشىقتان وقۋعا اۋىستىرىلدى.

