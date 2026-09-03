دانيار ەلەۋسىنوۆ بوكستاعى بولاشاعى تۋرالى ايتتى
استانا. KAZINFORM – وليمپيادا چەمپيونى دانيار ەلەۋسىنوۆ الداعى جوسپارلارى تۋرالى ايتىپ، كاسىپقوي مانسابىن جالعاستىرۋعا نيەتتى ەكەنىن مالىمدەدى.
قازاقستاندىق بوكسشى Threads جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا ءوز جاعدايى تۋرالى سۇراقتارعا جاۋاپ بەرگەن ۆيدەو جاريالادى. ەلەۋسىنوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىر ول ا ق ش- تا ءجۇر جانە شارشى الاڭعا قايتا شىعۋدى جوسپارلاپ وتىر.
«اسسالاۋماعالەيكۋم، قازاق ەلى. بارلىعى مەنىڭ قانداي ماسەلەلەرىم بارىن، ءبارى دۇرىس پا ەكەنىن سۇراپ جاتىر. مەندە ءبارى جاقسى، ءبارى قالىپتى، شتاتتامىن. ءارى قاراي بوكستاسۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن. بۇيىرسا، ەگەر قولىمنان كەلسە، بوكستاسامىن. كەلمەسە - ەشتەڭە ەتپەس. ءوز ومىرىمدە قالاعانىمنىڭ بارىنە قول جەتكىزدىم، وليمپيادا چەمپيونى بولدىم»، - دەدى ەلەۋسىنوۆ.
سونىمەن قاتار سپورتشى ءوز تاۋەلسىزدىگىن ساقتاپ، ءوز پىكىرىن اشىق ايتا الۋ مۇمكىندىگى ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«ماعان: «جۇمىسقا بار»، - دەيدى. ءيا، مەن قارسى ەمەسپىن. ءبىراق بىرەۋگە تاۋەلدى بولعىم كەلمەيدى، ءوز پىكىرىم بولعانىن، پىكىرىممەن ساناسقانىن قالايمىن. ءبىراق ءبىزدىڭ ەلدە مۇندايعا قول جەتكىزۋ قيىن. مەن بىرەۋدىڭ كۇزەتشىسى دە، بىرەۋدىڭ كوڭىلدەسى دە ەمەسپىن. مەن جاي عانا چەمپيونمىن، ەلدىڭ ماقتانىشىمىن»، - دەدى بوكسشى.
سونداي-اق ەلەۋسىنوۆ جاڭا جوبالارمەن اينالىسۋعا جانە شەتەلدەگى تاجىريبەنى قازاقستاندا قولدانۋعا دايىن ەكەنىن قوستى.
«ەگەر قولىمنان كەلسە، تىرىسامىن. ەگەر ەلىم، حالقىم مەنىڭ جاعىمدا بولسا، جۇمىس ىستەيمىن، شەتەلدە بار جاڭا نارسەلەردى جاسايمىن. ەگەر بەرسە. مىنە، وسىنداي جاعدايلار»، - دەپ تۇيىندەدى سپورتشى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دانيار ەلەۋسىنوۆ ىشىمدىككە سالىنعانىن مويىنداپ، «مەندە وسىنداي سىناق بولىپ تۇر» دەگەن ەدى.
سونداي-اق، دانيار ەلەۋسىنوۆتىڭ استاناداعى ءۇش جول-كولىك وقيعاسىنان كەيىن قاماۋعا الىنعانى حابارلاندى.