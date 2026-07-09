دانيار ەلەۋسىنوۆ 20 تاۋلىككە قامالىپ، 7 جىل كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا دانيار ەلەۋسىنوۆكە قاتىستى اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى ءىس قارالدى.
سوتتا انىقتالعانداي، دانيار ەلەۋسىنوۆ الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە اۆتوكولىكتى باسقارىپ، استانا قالاسىنىڭ كوشەلەرىمەن اۆتوكولىكتى باسقارىپ كەلە جاتىپ 3 جول-كولىك وقيعاسىن جاساعان.
جول ءجۇرىسى قاعيدالارىنىڭ تالاپتارىن بۇزۋ سالدارىنان جۇرگىزۋشى:
- جەراستى اۆتوتۇراعى قاقپاسىنىڭ تىرەگىنە سوقتىعىسقان؛
- باسقا اۆتوكولىكپەن سوقتىعىسىپ، ينەرتسيانىڭ اسەرىنەن تاعى ءبىر اۆتوكولىككە سوعىلعان؛
- كەيىننەن Kia Sportage اۆتوكولىگىمەن سوقتىعىسىپ، سوققىنىڭ اسەرىنەن اتالعان اۆتوكولىك Toyota Hilux اۆتوكولىگىنە سوعىلعان.
جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سالدارىنان كولىك قۇرالدارىنا مەحانيكالىق زاقىم بولىپ، ماتەريالدىق شىعىن كەلتىرىلگەن.
قۇقىقبۇزۋشىنىڭ كىناسى ءىس ماتەريالدارىمەن، ونىڭ ىشىندە مەديتسينالىق كۋالاندىرۋ قورىتىندىسىمەن دالەلدەندى. اتالعان قورىتىندىعا سايكەس دانيار ەلەۋسىنوۆتە الكوگولدىك ماساڭدىقتىڭ جەڭىل دارەجەسى انىقتالعان. سونىمەن قاتار كىناسى اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى حاتتامالارمەن، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سىزبالارىمەن، بەينەجازبالارمەن، وقيعاعا قاتىسۋشىلاردىڭ تۇسىنىكتەمەلەرىمەن جانە سوتتا زەرتتەلگەن وزگە دە دالەلدەمەلەرمەن راستالدى.
سوت وتىرىسىندا ەلەۋسىنوۆ ءوز كىناسىن تولىق مويىندادى.
- سوت ا ق ب ت ك-نىڭ 50-بابىنىڭ 2-بولىگىندە كوزدەلگەن اكىمشىلىك قاماقتى قولدانۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن ءمان-جايلاردى انىقتاعان جوق. ا ق ب ت ك-نىڭ 608-بابى 3-بولىگىنىڭ سانكسياسى بالاماسىز بولعاندىقتان، سوت ەلەۋسىنوۆكە 20 تاۋلىك مەرزىمگە اكىمشىلىك قاماققا الۋ جانە 7 جىل مەرزىمگە كولىك قۇرالدارىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرۋ تۇرىندەگى اكىمشىلىك جازا تاعايىندادى. قاۋلى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق، - دەلىنگەن قالالىق اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ حابارلاماسىندا.