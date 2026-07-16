اياق كيىمگە سمارتفون جاسىرىپ، ۇ ب ت- عا كىرمەك بولعان تالاپكەر انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى بيىلعى ۇبت كەزىندە تالاپكەرلەردىڭ تىيىم سالىنعان زاتتاردى الىپ ءوتۋدىڭ ءتۇرلى امالىن قولدانعانىن ايتتى.
ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ناۋجان ديداربەكوۆانىڭ ايتۋىنشا، تالاپكەرلەر جىل سايىن سمارتفون مەن وزگە دە تىيىم سالىنعان زاتتاردى جاسىرۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن ويلاپ تابادى.
- بيىل سمارت-كوزىلدىرىكپەن تەستىلەۋگە كىرۋگە ارەكەت جاسالدى. سونداي-اق تەلەفوندى شاشقا ارنالعان رەزەڭكەنىڭ ىشىنە جاسىرىپ اكەلمەك بولعاندار دا كەزدەستى. ەرەكشە جاعدايلاردىڭ ءبىرى - بويى الاسا تالاپكەردىڭ 43 ولشەمدى اياق كيىممەن كەلۋى بولدى. تەكسەرۋ بارىسىندا اياق كيىمنىڭ ىشىنە سمارتفون جاسىرىلعانى انىقتالدى، - دەدى ول ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە.
ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى تالاپكەرلەردى اكادەميالىق ادالدىق قاعيدالارىن ساقتاپ، تەستىلەۋگە تىيىم سالىنعان زاتتاردى الىپ كەلمەۋگە شاقىردى.
ەسكە سالايىق، 2026-جىلعى نەگىزگى ۇ ب ت 10-مامىر مەن 10-شىلدە ارالىعىندا ءوتتى. وسى كەزەڭدە تەستىلەۋگە 233 مىڭ تالاپكەر قاتىسىپ، ەكى مۇمكىندىك اياسىندا ەمتيحان 422 مىڭ رەت تاپسىرىلدى.
ۇ ب ت بارىسىندا 890 قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالدى. سونىڭ ىشىندە سمارتفون، شپارگالكا جانە وزگە دە تىيىم سالىنعان زاتتاردى الىپ وتپەك بولعان 522 تالاپكەر تەست تاپسىرۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرىلدى.