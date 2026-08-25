«ايدالادا تۇتاس سىزىق نە ءۇشىن؟»: ۇلىتاۋ پوليتسياسى سىنعا ۇشىرادى
استانا. KAZINFORM - جەلىدە ۇلىتاۋ وبلىسىندا تۇسىرىلگەن ۆيدەو تارادى. كادرلاردا پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ پاترۋلدىك پوليتسيا روتاسى ينسپەكتورلارى جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا دروننىڭ كومەگىمەن رەيد جۇرگىزىپ جاتقانى كورىنەدى.
اۋەدەن باقىلاۋ بارىسىندا جول قوزعالىسى ەرەجەسىن ورەسكەل بۇزعان جۇرگىزۋشىلەر انىقتالىپ، ولار قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان.
الايدا ۆيدەوعا پىكىر بىلدىرگەن جەلى قولدانۋشىلارى جاعدايعا جاپپاي نارازىلىق تانىتىپ، اشۋىن اشىق جەتكىزدى. كوپشىلىگى جولداعى تۇتاس سىزىققا قاتىستى سۇراق قويىپ، «ايدالادا تۇتاس سىزىق نە ءۇشىن سىزىلعان؟»، «ءتۇزۋ جولدا باسىپ وزۋعا بولماي ما؟»، «ەسكى كولىكتىڭ ارتىنان ءجۇرۋى كەرەك پە؟» دەگەن پىكىرلەر قالدىرعان.
وسىلايشا، پوليتسيانىڭ رەيدى ەمەس، جولداعى تۇتاس سىزىقتىڭ قاجەتتىلىگى مەن جول ساپاسى جەلى قولدانۋشىلارى اراسىندا قىزۋ تالقىعا ءتۇستى.
ۆيدەو: ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى