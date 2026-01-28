اۆياكەروسيننىڭ تونناسىن 890 دوللارعا دەيىن ارزانداتۋ كەرەك - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ اۋەجايلاردا ۇشاقتارعا اۆياكەروسين قۇيۋ نارىعىنداعى مونوپوليا جويىلعانىن ايتتى.
ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسى اياسىندا ب ا ق وكىلدەرى مينيستردەن: «مۇناي وندىرەتىن ەلدە اۆياكەروسين، ءتىپتى كورشىلەس ەلدەردەن دە نەلىكتەن وتە قىمبات بولدى جانە بۇل جايىندا پرەزيدەنت ايتقاننان كەيىن عانا باعا تومەندەدى»، - دەپ سۇراعان ەدى.
ونىڭ تۇسىندىرۋىنشە، اۋەجايلاردا ۇشاقتارعا اۆياكەروسين قۇيۋ نارىعىندا مونوپوليا بولعان.
- بۇگىندە «قازمۇنايگاز ەنەرگو» ۇلتتىق مۇناي-گاز كومپانياسىن ۇشاقتارعا وتىن قۇيۋ ءۇشىن اۋەنجايلارعا تىكەلەي كىرگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. بۇل باعانى بىردەن تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەردى. بۇگىندە ۇشاققا وتىن قۇيۋ 1200-1250 دوللاردان 940 دوللارعا دەيىن تومەندەدى. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - 890 دوللارعا دەيىن تومەندەتۋ. مونوپوليا بولدى، قازىر جوق، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ V ۇلتتىق قۇرىلتايدا جۇك تاسىمالدايتىن اۋە كومپانياسىن قۇرۋ تۋرالى تاپسىرماسى دۇرىس ورىندالماي جاتقانىن ايتىپ، ۇكىمەتتىڭ شەشىمىن سىناعان بولاتىن.