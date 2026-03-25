اياعى سىنىپ بەس كۇن دالادا جاتقان مالشى قار جەپ امان قالعان
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ اباي اۋدانىندا مال ىزدەپ شىعىپ، بەس كۇن بويى حابارسىز كەتكەن 56 جاستاعى ەر ادامدى قۇتقارۋشىلار تاڭەرتەڭ دالادان تاۋىپ الدى. اياعىن سىندىرىپ العان مالشى وسى ۋاقىت بويى جالعىز قالىپ، قار جەپ جان ساقتاعان، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
قۇتقارۋ قىزمەتىنە ەر ادامنىڭ جوعالعانى تۋرالى حابار كەشە تۇندە تۇسكەن. بەلگىلى بولعانداي، 17-ناۋرىز كۇنى 1969 -جىلى تۋعان ازامات اباي اۋدانىنداعى شارۋا قوجالىعىنان اتپەن مال ىزدەۋگە شىعىپ، سودان قايتا ورالماعان. ونىڭ ناقتى قايدا كەتكەنى بەلگىسىز بولىپ، ۇيالى تەلەفونى دا ءسوندىرۋلى بولعان.
وسىدان كەيىن ىزدەۋ جۇمىستارى بىردەن كۇشەيتىلدى. وعان ت ج م قىزمەتكەرلەرى، پوليتسيا وكىلدەرى جانە تۋىستارى جۇمىلدىرىلىپ، جوعارى ءوتىمدى تەحنيكالار پايدالانىلعان.
بۇگىن تاڭەرتەڭ ىزدەۋ توبى جوعالعان ازاماتتى اشىق دالا اراسىنان تاپتى. قۇتقارۋشىلار وعان دەرەۋ ىستىق شاي بەرىپ، جارالانعان اياعىنا العاشقى كومەك كورسەتكەن. كەيىن مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتكىزۋ ءۇشىن اقشوقى اۋىلىنا جەتكىزىلدى.
الدىن الا مالىمەتكە قاراعاندا، مالشى بەس كۇن بۇرىن دالادا جاتقان اتتى كورىپ قالعان. جانۋاردى ورنىنان تۇرعىزۋعا كومەكتەسپەك بولعان ساتتە اتتىڭ استىندا قالىپ، اياعىن سىندىرىپ العان. سونىڭ سالدارىنان كولىگىنەن دە، باعىتىنان دا جاڭىلىپ، يەن دالادا جالعىز قالعان.
ول وسى بىرنەشە كۇن بويى قيىن جاعدايدا تىرشىلىك ەتۋگە ءماجبۇر بولعان. مالىمەتكە سۇيەنسەك، ەر ادام جان ساقتاۋ ءۇشىن بەس كۇن قار جەپ امان قالعان.
توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى الىس ايماققا شىعاتىن ازاماتتارعا ساق بولۋدى ەسكەرتتى. ماماندار مۇنداي ساپارعا جالعىز شىقپاۋ، مىندەتتى تۇردە بايلانىس قۇرالىن الىپ ءجۇرۋ جانە قاي باعىتقا باراتىنىڭدى الدىن الا جاقىندارىڭا ەسكەرتىپ كەتۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.