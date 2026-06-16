KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اياعى اتتراكسيونعا قىسىلىپ قالعان: قىزىلوردادا ساياباقتاعى وقيعاعا قاتىستى ءىس تەرگەلىپ جاتىر

    قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا قالاسىنداعى ساياباقتاردىڭ بىرىندە بالانىڭ اياعى اتتراكسيونعا قىسىلىپ قالعانى بەينەلەنگەن ۆيدەو تارادى.

    ь
    فوتو: الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى

    الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىسى اتتراكسيوندا ونىڭ اياعىنا قاتتى زاقىم كەلگەنىن، شۇعىل تۇردە قان قاجەت ەكەنىن جازعان. وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى اتالعان ماسەلەگە بايلانىستى تۇسىنىك بەردى.

    - ابايسىزدا ادامنىڭ دەنساۋلىعىنا اۋىر زيان كەلتىرۋگە اكەپ سوققان ەڭبەكتى قورعاۋ قاعيدالارىن بۇزۋ دەرەگى بويىنشا پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعادى. قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان ءىس اياسىندا وقيعانىڭ ءمان-جايىن جان-جاقتى، تولىق جانە وبەكتيۆتى انىقتاۋعا باعىتتالعان تەرگەۋ ارەكەتتەرى باستالدى. قىلمىستىق ءىس بويىنشا زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلدانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ءىستىڭ تەرگەلۋى دەپارتامەنت باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا.

    ايماق قىزىلوردا جاڭالىقتارى
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور