اياعى اتتراكسيونعا قىسىلىپ قالعان: قىزىلوردادا ساياباقتاعى وقيعاعا قاتىستى ءىس تەرگەلىپ جاتىر
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا قالاسىنداعى ساياباقتاردىڭ بىرىندە بالانىڭ اياعى اتتراكسيونعا قىسىلىپ قالعانى بەينەلەنگەن ۆيدەو تارادى.
الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىسى اتتراكسيوندا ونىڭ اياعىنا قاتتى زاقىم كەلگەنىن، شۇعىل تۇردە قان قاجەت ەكەنىن جازعان. وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى اتالعان ماسەلەگە بايلانىستى تۇسىنىك بەردى.
- ابايسىزدا ادامنىڭ دەنساۋلىعىنا اۋىر زيان كەلتىرۋگە اكەپ سوققان ەڭبەكتى قورعاۋ قاعيدالارىن بۇزۋ دەرەگى بويىنشا پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعادى. قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان ءىس اياسىندا وقيعانىڭ ءمان-جايىن جان-جاقتى، تولىق جانە وبەكتيۆتى انىقتاۋعا باعىتتالعان تەرگەۋ ارەكەتتەرى باستالدى. قىلمىستىق ءىس بويىنشا زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلدانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءىستىڭ تەرگەلۋى دەپارتامەنت باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا.