ايانات جۇماعالي اۋىر اتلەتيكادان ازيا چەمپيوناتىندا ءۇش التىن جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ تاشكەنت قالاسىندا اۋىر اتلەتيكادان جاس جەتكىنشەكتەر مەن جاسوسپىرىمدەر اراسىندا ازيا چەمپيوناتى ءوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قازاقستاننىڭ اۋىر اتلەتيكا فەدەراتسياسى.
اتالعان باسەكەدە 77 ك گ-عا دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە سىنعا تۇسكەن وتانداسىمىز جۇماعالي ايانات سەنىمدى تۇردە جەڭىسكە جەتتى. جۇماعالي اياناتتىڭ ناتيجەلەرى:
جۇلقا كوتەرۋ - 104 ك گ
سەرپە كوتەرۋ - 133 ك گ
قوس سايىس قورىتىندىسى - 237 ك گ