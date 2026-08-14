KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ايانات جۇماعالي اۋىر اتلەتيكادان ازيا چەمپيوناتىندا ءۇش التىن جەڭىپ الدى

    استانا. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ تاشكەنت قالاسىندا اۋىر اتلەتيكادان جاس جەتكىنشەكتەر مەن جاسوسپىرىمدەر اراسىندا ازيا چەمپيوناتى ءوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قازاقستاننىڭ اۋىر اتلەتيكا فەدەراتسياسى.

    Аянат Жұмағали
    فوتو: قازاقستاننىڭ اۋىر اتلەتيكا فەدەواتسياسى

    اتالعان باسەكەدە 77 ك گ-عا دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە سىنعا تۇسكەن وتانداسىمىز جۇماعالي ايانات سەنىمدى تۇردە جەڭىسكە جەتتى. جۇماعالي اياناتتىڭ ناتيجەلەرى:

    جۇلقا كوتەرۋ - 104 ك گ

    سەرپە كوتەرۋ - 133 ك گ

    قوس سايىس قورىتىندىسى - 237 ك گ

    سپورت
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور