ايدانا ۋبايدۋللا قىزى - ازيا چەمپيونى
استانا. KAZINFORM - يندونەزيانىڭ دجاكارتا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ازيا چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق جەكپە-جەكتەرى ءوتىپ جاتىر.
U19 ساناتى بويىنشا 80 كەلىدەگى ايدانا ۋبايدۋللا قىزى شەشۋشى سىندا ءۇندىستان بوكسشىسى مەگا شەوكاندپەن جۇدىرىقتاسىپ، تورەشىلەر شەشىمىمەن جەڭىسكە جەتتى.
ايتا كەتەيىك، كاميلا وسپانوۆا وزبەكستان بوكسشىسىن جەڭىپ، ازيا چەمپيونى اتاندى.
وتانداسىمىز اقتىق سىندا الەم چەمپيونى، وزبەكستان بوكسشىسى مافتۋنا يانگيەۆامەن جۇدىرىقتاسىپ، 3-راۋندتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 3:2 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
سونىمەن قاتار زارينا تولىباي بوكستان ازيا چەمپيوناتىندا التىن مەدال جەڭىپ الدى.
U19 ساناتى بويىنشا +80 كەلىدەگى زارينا تولىباي فينالدا ءۇندىستان سپورتشىسى پرەچي توكاسپەن كۇش سىناسىپ، تورەشىلەردىڭ ءبىراۋىز شەشىمىمەن (5:0) باسىم ءتۇستى.