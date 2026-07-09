ايدا بالايەۆا دجەكي چاندى قازاقستانداعى ءتۇسىرىلىمنىڭ باستالۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن الماتى قالاسىندا بەلگىلى اكتەر دجەكي چاننىڭ قاتىسۋىمەن تۇسىرىلەتىن Armour of God: Ultimatum («دوسپەحي بوگا: ۋلتيماتۋم») حالىقارالىق كوركەم فيلمىنىڭ ءوندىرىسىن رەسمي تۇردە باستاۋ ءراسىمى ءوتتى.
بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
سالتاناتتى ءىس-شاراعا ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا، الماتى قالاسىنىڭ اكىمى دارحان ساتىبالدى، الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى مارات سۇلتانعازيەۆ، سونداي-اق قازاقستاندىق جانە حالىقارالىق كينويندۋستريا وكىلدەرى قاتىستى. ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى دجەكي چاننىڭ قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى دامىتۋعا قوسىپ وتىرعان ۇلەسىن جوعارى باعالادى.
- قازاقستان مادەنيەتىن الەمدىك ارەنادا تانىتۋعا جانە ەكى ەل اراسىنداعى مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستى نىعايتۋعا قوسىپ وتىرعان ۇلەسىڭىز ءۇشىن سىزگە العىس بىلدىرەمىن. الداعى ءتۇسىرىلىم جۇمىستارىنا ساتتىلىك، جاڭا شىعارماشىلىق تابىستار تىلەيمىن، - دەدى ايدا بالايەۆا.
كەزدەسۋ بارىسىندا دجەكي چان الماتىنىڭ تالانتتى جاس سۋرەتشىلەرىمەن جانە ت. جۇرگەنوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر اكادەمياسىنىڭ تۇلەكتەرى - جاس كينەماتوگرافيستەرمەن اڭگىمەلەستى. ول جاستارعا شىعارماشىلىق جولدا تابىس تىلەپ، ۇزدىكسىز ىزدەنىس پەن ءوز ىسىنە دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. كەزدەسۋ سوڭىندا بالالار ايگىلى اكتەرگە وزدەرى سالعان پورترەتتەردى تارتۋ ەتتى.
ءىس-شارا سوڭىندا قاتىسۋشىلار ءداستۇرلى ءتۇسىرىلىم تاقتايشاسىمەن ەستەلىك سۋرەتكە ءتۇستى. وسىلايشا فيلم ءوندىرىسىنىڭ رەسمي باستالعانى ايشىقتالدى. جوبا ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ جانە قىتايدىڭ مەملەكەتتىك كينوكومپانياسى China Film Group Corporation-نىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
فيلم وندىرىسىمەن قازاقستاندىق Salem Entertainment كومپانياسى جانە گونكونگتىق Billion Target كومپانياسى اينالىسادى. فيلم ءتۇسىرىلىمى 2026-جىلعى شىلدە مەن قازان ايلارى ارالىعىندا قازاقستان اۋماعىندا وتەدى.
كارتينانىڭ قويۋشى رەجيسسەرى - قازاقستاندىق روبەرت كۋن.
تۋىندى كەڭ حالىقارالىق پروكاتقا باعىتتالعان. نەگىزگى ءتۇسىرىلىم الاڭدارى الماتى قالاسىندا، الماتى جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا ورنالاسادى. بۇل جوبا قازاقستان ءۇشىن ستراتەگيالىق ءارى يميدجدىك تۇرعىدان ماڭىزدى. ونىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى ەلىمىزدىڭ مادەني، تۋريستىك جانە ينۆەستيتسيالىق الەۋەتىن ىلگەرىلەتۋگە، كينوتۋريزمدى دامىتۋعا، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا جانە قازاقستاندى الەمدىك دەڭگەيدەگى ءىرى كينوجوبالاردى تۇسىرۋگە قولايلى زاماناۋي الاڭ رەتىندە كەڭىنەن تانىتۋعا ىقپال ەتەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا الەمگە ايگىلى اكتەر دجەكي چاننىڭ قاتىسۋىمەن تۇسىرىلەتىن «دوسپەحي بوگا 4: ۋلتيماتۋم» حالىقارالىق كينو جوباسىنىڭ ءتۇسىرىلىمى باستالعانىن جازعان ەدىك.
گەننادي گولوۆكين دجەكي چانعا شاپان جاپتى.