ايدا بالايەۆا: Almaty Superski تاۋداعى تۋريزمدى جاۋاپتى دامىتۋدىڭ ۇلگىسىنە اينالۋعا ءتيىس
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا قاۋىپسىزدىك، ەكولوگيا جانە ينفراقۇرىلىم ساپاسىنا قويىلاتىن زاماناۋي تالاپتاردى ەسكەرە وتىرىپ، Almaty Superski جوباسىنىڭ قازاقستاننىڭ تۋريزم سالاسىن دامىتۋداعى ماڭىزىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايدا بالايەۆا بۇگىندە تۋريزم جۇمىسپەن قامتۋعا، شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ دامۋىنا، ينۆەستيتسيا تارتۋعا، قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىنا جانە ەلدىڭ حالىقارالىق يميدجىنە ىقپال ەتەتىن ستراتەگيالىق ماڭىزدى سالالاردىڭ بىرىنە اينالعانىن اتاپ ءوتتى.
2024-جىلى قازاقستانعا 15,3 ميلليون ادام كەلگەن، ال ىشكى تۋريستەر سانى 10,5 ميلليون ادامدى قۇرادى. بۇل بىلتىرمەن سالىستىرعاندا 900 مىڭ ادامعا كوپ. مۇنداي كورسەتكىشتەر تۋريزم ەكونوميكانىڭ ناقتى ءوسىم نۇكتەسىنە جانە ەلدى حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىتۋدىڭ ماڭىزدى قۇرالدارىنىڭ بىرىنە اينالعانىن كورسەتەدى.
كەيىنگى جىلدارى تابيعي، ەكولوگيالىق جانە تاۋ تۋريزمى ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر. تەك 2024-جىلى عانا قازاقستاننىڭ ۇلتتىق پاركتەرىنە 2,8 ميلليون ادام كەلدى، بۇل 2023-جىلمەن سالىستىرعاندا %18 عا ارتىق.
- ەگەر بۇرىن مۇنداي دەمالىستى ارنايى تۋريستەر مەن تاۋ شاڭعىسى اۋەسقويلارى ءجيى تاڭدايتىن بولسا، بۇگىندە تابيعي اۋماقتار جاپپاي باراتىن ورىنعا اينالادى. ادامدار ول جەرگە دەمالىس كۇندەرى جاياۋ ءجۇرۋ ءۇشىن، بەلسەندى دەمالىس جانە تابيعات اياسىنا قىسقا ۋاقىتقا شىعىپ قايتۋ ءۇشىن بارادى،-دەپ اتاپ ءوتتى ايدا بالايەۆا.
تاۋداعى تۋريزمدى دامىتۋ ينفراقۇرىلىمعا جاڭا كوزقاراستى تالاپ ەتەدى
سونىمەن قاتار زاماناۋي ءارى دەر كەزىندە جاسالعان ينفراقۇرىلىم بولماعان جاعدايدا تۋريستەر اعىنىنىڭ ارتۋى رەتسىز تۋريزمگە جول اشىپ، تابيعاتقا تۇسەتىن سالماقتى كۇشەيتەدى جانە ادامداردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرەدى. تۋريزم -ەكونوميكا، مادەنيەت، قاۋىپسىزدىك جانە بيزنەس ۇشتاسقان كەشەندى سالا. سوندىقتان تاۋ شاڭعىسى ءتۋريزمىن دامىتۋ الماتى تاۋ كلاستەرىنە قاتىستى جاڭا ءتاسىل مەن زاماناۋي كوزقاراستى قاجەت ەتەدى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تۋريزم-ەكونوميكا، مادەنيەت، قاۋىپسىزدىك پەن بيزنەستى بىرىكتىرەتىن كۇردەلى سالا ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. شاڭعى ءتۋريزمىن دامىتۋ تۋرالى ايتا كەلە، پرەزيدەنت الماتى تاۋ كلاستەرى ءۇشىن جاڭا كوزقاراستىڭ قاجەت ەكەنىن ايتتى. ءدال وسى تۇرعىدان العاندا Almaty Superski جوباسىن قاراستىرۋ قاجەت. بۇل جەكە ينفراقۇرىلىمدى سالۋ ماسەلەسى عانا ەمەس. بۇل جەردە الماتىنىڭ بولاشاعى، قازاقستاننىڭ بارلىق تۋريستىك سالاسىنىڭ دامۋى، تاۋلاردىڭ ازاماتتار ءۇشىن قولجەتىمدىلىگى، ادامداردىڭ قاۋىپسىزدىگى جانە ىلە الاتاۋىنىڭ بىرەگەي تابيعاتىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ تۋرالى اڭگىمە بولىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى.
Almaty Superski جوباسىنىڭ ءمانى ءبىر قالانىڭ شەڭبەرىنەن شىعىپ، قازاقستاننىڭ زاماناۋي، اشىق جانە باسەكەگە قابىلەتتى تۋريستىك باعىت رەتىندەگى حالىقارالىق ءيميدجىن نىعايتۋعا كومەكتەسەدى.
- بۇگىندە دامۋ مەن ەكولوگيانى ءبىر-بىرىنە قارسى قويۋ دۇرىس ەمەس. جاۋاپتى مەملەكەت تابيعاتتى قورعاۋدى، قاجەتتى ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرۋدى، ادامداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدى جانە ازاماتتارعا جاڭا مۇمكىندىك اشۋدى قاتار الىپ ءجۇرۋى ءتيىس. Almaty Superski جوباسى قازاقستاننىڭ بىرەگەي تابيعي الەۋەتىن قوعامنىڭ، ەلدىڭ جانە بولاشاق ۇرپاقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن قاۋىپسىز ءارى جاۋاپتى تۇردە پايدالانا الاتىنىن كورسەتەتىن ۇلگىگە اينالۋى ءتيىس»، - دەپ اتاپ ءوتتى ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى.
ايدا بالايەۆا زاماناۋي ينفراقۇرىلىم ەرەجەلەر، ليميتتەر، ءتيىمدى جوسپارلانعان باعىتتار، ەكولوگيالىق مونيتورينگ جانە ەكولوگيالىق مادەنيەت ارقىلى تابيعاتقا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
سونداي-اق پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى كوكجايلاۋ جەرلەرى ىلە الاتاۋى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى قۇرامىنان شىعارىلمايتىنىن جانە ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماق مارتەبەسىن ساقتايتىنىن جانە جوبا اياسىندا جەكە كوتتەدجدەر مەن ۆيللالار سالۋ قاراستىرىلماعانىن اتاپ ءوتتى. جوبا ەكولوگيالىق تالاپتاردى قاتاڭ ساقتاۋ، عىلىمي سۇيەمەلدەۋ، قوعامدىق باقىلاۋ جانە ورىنداۋشىلاردىڭ جەكە جاۋاپكەرشىلىگىمەن عانا ىسكە اسىرىلادى.
Almaty Superski ناقتى ەرەجەلەرى بار قوعامدىق ينفراقۇرىلىم رەتىندە دامۋى ءتيىس
سونىمەن قاتار Almaty Superski ءارتۇرلى ازاماتتار توبىنىڭ، ونىڭ ىشىندە بالالى وتباسىلاردىڭ، قارت ادامداردىڭ جانە قوزعالىسى شەكتەۋلى جانداردىڭ تاۋعا قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتۋى مۇمكىن. بۇل ءۇشىن اسپالى جولدار، قاۋىپسىز مارشرۋتتار، ۆيزيت-ورتالىقتار، قاراۋ الاڭدارى جانە بازالىق سانيتارلىق ينفراقۇرىلىم قاجەت. ايدا بالايەۆا جوبا جابىق كۋرورت ەمەس، قوعامدىق ينفراقۇرىلىم رەتىندە جۇمىس ىستەۋگە ءتيىس دەپ اتاپ ءوتتى. سونداي-اق مەدەۋ - شىمبۇلاق - كوكجايلاۋ - قۇمبەل سياقتى ءوزارا بايلانىسقان جۇيە تۋريستەر اعىنىن ءتيىمدى ءبولىپ، شىمبۇلاققا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- بىزگە تۇرعىنداردىڭ، ەكولوگتاردىڭ، ساراپشىلاردىڭ، ازاماتتىق قوعام وكىلدەرىنىڭ پىكىرى ماڭىزدى. الايدا تالقىلاۋ فاكتىلەرگە، عىلىمي ساراپتاماعا جانە الماتى مەن بۇكىل ەلدىڭ ۇزاق مەرزىمدى مۇددەلەرىن تۇسىنۋگە نەگىزدەلۋى ءتيىس،- دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى.
الماتى تاۋ كلاستەرىن دامىتۋ تەك زاڭ تالاپتارىن ساقتاۋ، اۋماقتىڭ تابيعاتتى قورعاۋ مارتەبەسىن ساقتاۋ، شەشىمدەردىڭ اشىقتىعى جانە ەكولوگيالىق تالاپتاردى ورىنداۋ جاعدايىندا عانا مۇمكىن. Almaty Superski جوباسى ناقتى ەرەجەلەرى بار، باقىلاۋعا الىناتىن جانە قوعامدىق مۇددەلەر ەسكەرىلەتىن رەتتەلەتىن ينفراقۇرىلىم رەتىندە جۇزەگە اسىرىلۋى ءتيىس.