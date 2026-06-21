ايدا بالايەۆا: اكە - وتباسىنىڭ تىرەگى، ۇلت تاربيەسىنىڭ تەمىرقازىعى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا قازاقستاندىقتاردى اكەلەر كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، اكەنىڭ وتباسى مەن قوعامداعى ەرەكشە ءرولىن اتاپ ءوتتى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازاق قوعامىندا اكە ءاردايىم وتباسىنىڭ تىرەگى، ۇرپاق تاربيەسىنىڭ تەمىرقازىعى سانالىپ كەلەدى. بۇگىندە وتباسى ينستيتۋتىن نىعايتۋ جانە جاۋاپتى اكە بولۋدى دامىتۋ مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.
- بۇگىنگى قازاقستاندىق اكە - تەك وتباسىنىڭ اسىراۋشىسى مەن قورعانى عانا ەمەس، بالا تاربيەسىنە بەلسەنە ارالاساتىن، ونىڭ جان دۇنيەسىن ءتۇسىنىپ، بولاشاعىنا باعىت-باعدار بەرەتىن تۇلعا. اكەنىڭ قامقورلىعى، سەنىمى مەن پەرزەنتىمەن بىرگە وتكىزگەن ءاربىر ءساتى ۇرپاقتار اراسىنداعى رۋحاني بايلانىستى نىعايتىپ، ەلىنىڭ ەرتەڭىنە جاۋاپتى ازاماتتاردى تاربيەلەۋگە قىزمەت ەتەدى، - دەدى ايدا بالايەۆا.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، وتباسى قۇندىلىقتارىنىڭ ماڭىزى قازاقستان كونستيتۋتسياسىندا دا ايقىن كورىنىس تاپقان. قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرلەرىندە مەكتەپتەر جانىنان قۇرىلعان 500 دەن استام اكەلەر كەڭەسى جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن قاتار «اكەلەر وداعى» مەن «اتا-انالار اكادەمياسى» جوبالارى اتا-انالاردىڭ تاربيەلىك الەۋەتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
مينيستر بارلىق اكەلەرگە زور دەنساۋلىق، باق-بەرەكە تىلەپ، اكەلەر كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
ايتا كەتەيىك، ماۋسىم ايىنىڭ ءۇشىنشى جەكسەنبىسىندە ەلىمىزدە اكەلەر كۇنى اتاپ وتىلەدى. مەرەكە قارساڭىندا ءتۇرلى مادەني-سپورتتىق شارالار، الەۋمەتتىك جوبالار جۇزەگە اساتىن ءداستۇر بار. وسكەلەڭ ۇرپاققا اكەلەر ينستيتۋتىنىڭ ماڭىزىن ۇعىندىراتىن جيىن قاتارى دا كوبەيەدى. وسى ورايدا Kazinform اگەنتتىگىنىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى وتباسىداعى اكەنىڭ سيپاتىنا ءۇڭىلىپ، قوعامنىڭ بۇگىنگى كوزقاراسىن تالدادى.