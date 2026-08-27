«ۇماي» يپوتەكاسى قاشان باستالاتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - «وتباسى بانك» 31-تامىزدا «ۇماي» ايەلدەر يپوتەكاسىنا ءوتىنىش قابىلداۋدى باستايدى. ايەلدەر جاڭا سالىنعان ۇيلەردەن دە، قايتالاما نارىقتان دا پاتەر ساتىپ الۋ ءۇشىن جەڭىلدىكپەن قارىز راسىمدەي الادى.
بۇعان دەيىن «وتباسى بانك» ازيا دامۋ بانكىمەن (ا د ب) «ۇماي» جانە «جاسىل يپوتەكا» اتتى ەكى يپوتەكالىق باعدارلامانى ىسكە قوسۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويعان بولاتىن. ا د ب بۇل جوبالارعا 90 ميلليارد تەڭگە بولەدى.
«ءوتىنىش قابىلداۋ 31-تامىزدا باستالادى. قارجىلاندىرۋ كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلادى. توعىز ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى العاشقى ترانش «وتباسى بانككە» اۋدارىلدى. مولشەرلەمە - جىلدىق 14,8 پايىز (ج ت س م 16,3 پايىزدان 16,8 پايىزعا دەيىن). وزگە جىلجىمايتىن مۇلىك بولۋى شەكتەۋ ەمەس. باعدارلاما تىركەۋگە قاراماستان بۇكىل قازاقستان بويىنشا وتكىزىلەدى»، - دەدى بانك وكىلدەرى.
«ۇماي» ايەلدەر يپوتەكاسى بويىنشا مىناداي پاتەرلەردى ساتىپ الۋعا بولادى:
باستاپقى نارىقتان؛
تۇرعىن ءۇي كومپانياسىنىڭ كەپىلدىگىمەن نەمەسە ساقتاندىرۋ قۇرالىن پايدالانىپ، ۇلەستىك قاتىسۋ شارتى بويىنشا قۇرىلىس ساتىسىنداعى ۇيلەردەن؛
ءۇي 2016-جىلدان ەرتە سالىنباعان بولسا، قايتالاما نارىقتان.
ايەلدەر يپوتەكاسىنىڭ شارتتارى:
العاشقى جارنا ءىرى قالالاردا 20 پايىزدان، وڭىرلەردە 15 پايىزدان باستالادى.
قارىزدىڭ ەڭ جوعارى سوماسى 50 ميلليون تەڭگەگە دەيىن.
نەسيە مەرزىمى 6 ايدان 10 جىلعا دەيىن.
العاشقى جارنا ءۇشىن زەينەتاقى جيناعىن پايدالانۋعا؛
ەكى ورتاق قارىز الۋشىعا دەيىن تارتۋعا بولادى.