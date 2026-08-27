KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    «ۇماي» يپوتەكاسى قاشان باستالاتىنى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - «وتباسى بانك» 31-تامىزدا «ۇماي» ايەلدەر يپوتەكاسىنا ءوتىنىش قابىلداۋدى باستايدى. ايەلدەر جاڭا سالىنعان ۇيلەردەن دە، قايتالاما نارىقتان دا پاتەر ساتىپ الۋ ءۇشىن جەڭىلدىكپەن قارىز راسىمدەي الادى.

    Ислам ипотекасы
    Фото: Kazinform

    بۇعان دەيىن «وتباسى بانك» ازيا دامۋ بانكىمەن (ا د ب) «ۇماي» جانە «جاسىل يپوتەكا» اتتى ەكى يپوتەكالىق باعدارلامانى ىسكە قوسۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويعان بولاتىن. ا د ب بۇل جوبالارعا 90 ميلليارد تەڭگە بولەدى.

    «ءوتىنىش قابىلداۋ 31-تامىزدا باستالادى. قارجىلاندىرۋ كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلادى. توعىز ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى العاشقى ترانش «وتباسى بانككە» اۋدارىلدى. مولشەرلەمە - جىلدىق 14,8 پايىز (ج ت س م 16,3 پايىزدان 16,8 پايىزعا دەيىن). وزگە جىلجىمايتىن مۇلىك بولۋى شەكتەۋ ەمەس. باعدارلاما تىركەۋگە قاراماستان بۇكىل قازاقستان بويىنشا وتكىزىلەدى»، - دەدى بانك وكىلدەرى.

    «ۇماي» ايەلدەر يپوتەكاسى بويىنشا مىناداي پاتەرلەردى ساتىپ الۋعا بولادى:

    باستاپقى نارىقتان؛

    تۇرعىن ءۇي كومپانياسىنىڭ كەپىلدىگىمەن نەمەسە ساقتاندىرۋ قۇرالىن پايدالانىپ، ۇلەستىك قاتىسۋ شارتى بويىنشا قۇرىلىس ساتىسىنداعى ۇيلەردەن؛

    ءۇي 2016-جىلدان ەرتە سالىنباعان بولسا، قايتالاما نارىقتان.

    ايەلدەر يپوتەكاسىنىڭ شارتتارى:

    العاشقى جارنا ءىرى قالالاردا 20 پايىزدان، وڭىرلەردە 15 پايىزدان باستالادى.

    قارىزدىڭ ەڭ جوعارى سوماسى 50 ميلليون تەڭگەگە دەيىن.

    نەسيە مەرزىمى 6 ايدان 10 جىلعا دەيىن.

    العاشقى جارنا ءۇشىن زەينەتاقى جيناعىن پايدالانۋعا؛

    ەكى ورتاق قارىز الۋشىعا دەيىن تارتۋعا بولادى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور