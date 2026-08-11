گەننادي گولوۆكين رەسمي تۇردە ISSA ۆيتسە-پرەزيدەنتى قىزمەتىنە ۇمىتكەر اتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكين ازيا جانە ەۋروپا بويىنشا يسلام ىنتىماقتاستىعى سپورت قاۋىمداستىعىنىڭ (ISSA) ۆيتسە- پرەزيدەنتى لاۋازىمىنا ۇمىتكەرلەردىڭ رەسمي تىزىمىنە ەندى.
ونىڭ كانديداتۋراسى بىلىكتىلىك جانە ەتيكالىق تالاپتارعا سايكەستىگىن تەكسەرۋدىڭ بەلگىلەنگەن راسىمدەرىنەن ءوتتى. گەننادي گولوۆكين قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ اتىنان ISSA اتقارۋشى كوميتەتىنىڭ 2026-2029 -جىلدارداعى سايلاۋىنا ۇمىتكەر رەتىندە تىركەلدى.
ءتيىستى ءتىزىم ISSA قۇرامىنداعى بارلىق ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنە جولداندى.
سايلاۋ 2026 -جىلدىڭ 12-قىركۇيەگىندە ساۋد ارابياسىنىڭ تايف قالاسىندا وتەتىن ISSA-نىڭ 15- باس اسسامبلەياسى اياسىندا ۇيىمداستىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، يسلام ىنتىماقتاستىعى سپورت قاۋىمداستىعى يسلام ىنتىماقتاستىعى ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتتەرىن بىرىكتىرەدى. ISSA ۇيىمداستىرۋىمەن وتەتىن باستى سپورتتىق جارىستاردىڭ ءبىرى - يسلام ىنتىماقتاستىعى ويىندارى.