گەننادي گولوۆكين قولعابىن مۋزەيگە تابىستادى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ۇلاننىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ورتالىق مۋزەيدىڭ ەرەكشە قۇندى جادىگەرمەن تولىققانىن حابارلادى. اڭىزعا اينالعان قازاقستاندىق بوكسشى گەننادي گولوۆكين مۋزەي قورىنا ءوز قولتاڭباسى قويىلعان بوكس قولعابىن سىيعا تارتتى.
بۇل جاڭالىق ۇلتتىق ۇلاننىڭ ەلوردالىق 5573 اسكەري ءبولىمىنىڭ اسكەري قىزمەتشىسى مارلەن سۇرامايەۆ ءۇشىن ايرىقشا مانگە يە. ول بالا كەزىنەن گەننادي گولوۆكيننىڭ جەكپە-جەكتەرىن ءجىتى باقىلاپ، ونىڭ سابىرلىلىعى، ەڭبەكقورلىعى جانە چەمپيوندىق مىنەزىنە ءتانتى بولىپ ءوستى.
الماتى قالاسىنان مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلعان ۇلاندىقتىڭ ءوزى دە بوكسپەن ۇزاق جىلدار اينالىسقان. مارلەن - رەسپۋبليكالىق سپورت كوللەدجىنىڭ تۇلەگى، سپورت شەبەرلىگىنە كانديدات، قازاقستان چەمپيوناتىنىڭ ەكى دۇركىن كۇمىس جۇلدەگەرى ءارى الماتى قالاسىنىڭ چەمپيونى. ونىڭ ايتۋىنشا، ءدال گەننادي گولوۆكيننىڭ ءومىر جولى وعان ۇلكەن جەڭىستەردىڭ كۇندەلىكتى ەڭبەك پەن تەمىردەي ءتارتىپتىڭ ارقاسىندا كەلەتىنىن ۇعىندىرعان.
- جۋىردا مارلەن قۇرمەت قاراۋىلى روتاسىنىڭ قۇرامىندا گەننادي گولوۆكيننىڭ ەسىمى داڭق زالىنا جازىلۋىنا ارنالعان قۇتتىقتاۋ بەينەروليگىنىڭ تۇسىرىلىمىنە قاتىسقان بولاتىن. ال بۇگىن ول سپورت ساڭلاعىنىڭ مۋزەيگە قولعابىن تابىستاعانى تۋرالى جاڭالىقتى ەرەكشە اسەرمەن قابىلدادى، - دەپ حابارلادى ۇلتتىق ۇلاننان.
گەننادي گولوۆكيننىڭ قولتاڭباسى قويىلعان بوكس قولعابى مۋزەي قورلارىنا وتە سيرەك تابىستالاتىن قۇندى جادىگەرلەردىڭ ءبىرى سانالادى. ەندى بۇل ەستەلىك قۇقىقتىق ءتارتىپ اسكەرلەرىنىڭ ورتالىق مۋزەيىندە ساقتالىپ، ۇرپاقتار ساباقتاستىعىنىڭ بەلگىسى رەتىندە جاس اسكەري قىزمەتشىلەرگە جىگەر بەرەتىن تاعىلىمدى مۇرا بولماق.
داڭق زالىنداعى قۇرمەت
جاقىندا گەننادي گولوۆكين ا ق ش- تىڭ نيۋ-يورك شتاتىنداعى كاناستوتا قالاسىندا حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا (IBHOF) قابىلداندى. ەندى ونىڭ ەسىمى مۇحاممەد ءالي، مايك تايسون، فلويد مەيۆەزەر جانە مەنني پاكياو سەكىلدى بوكس تاريحىنىڭ ۇلى تۇلعالارىمەن قاتار تۇر. قازاقستاندىق بوكسشى «كلاس 2026» تىزىمىنە قوسىلدى. Men’s Modern ساناتى: گەننادي گولوۆكين (قازاقستان)، انتونيو تارۆەر (ا ق ش)، نايدجەل بەنن (ۇلى بريتانيا). Women’s Modern ساناتى: ناوكو فۋدزيوكا (جاپونيا)، دجەكي ناۆا (مەكسيكا)
گەننادي گولوۆكين اۋەسقوي بوكستا 350 جەكپە-جەكتىڭ 345 ىندە جەڭىسكە جەتكەن. كاسىپقوي بوكستا 45 جەكپە-جەك پەن 42 جەڭىس بار. ونىڭ 37 ءسى نوكاۋتپەن اياقتالعان. مانسابىندا WBA ،WBC ،IBF جانە IBO نۇسقالارى بويىنشا الەم چەمپيونى اتانىپ، The Ring جۋرنالىنىڭ بەدەلدى بەلبەۋىن يەلەندى. ول 9 جىل بويى قاتارىنان 23 رەت نوكاۋتپەن جەڭىسكە جەتتى. بۇل كورسەتكىش ەڭ ۇزاق سەريا رەتىندە تاريحقا كىردى.