گەننادي گولوۆكين بوكس داڭقى زالىندا: ا ق ش- تاعى سالتاناتتى ءىس-شارانىڭ ەڭ جارقىن ساتتەرى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ نيۋ-يورك شتاتىنىڭ كاناستوتا قالاسىندا وتكەن سالتاناتتى ءىس-شارانىڭ باستى تۇلعالارىنىڭ ءبىرى حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا قابىلدانعان قازاقستاننىڭ العاشقى وكىلى گەننادي گولوۆكين بولدى.
قازاقستاندىق بوكسشى تۋىستارىنا، جاتتىقتىرۋشىلارىنا جانە مانسابىندا ونى قولداعان بارشا قاۋىمعا العىس ءبىلدىردى، ال امەريكالىق جانكۇيەرلەر قول شاپالاقتاپ قارسى الىپ، رەسمي ءراسىم اياقتالعاننان كەيىن دە ونى جىبەرگىسى كەلمەي تۇردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
چەمپيوندار شەرۋى
سالتاناتتى ءىس-شارا داڭق زالىندا داستۇرگە اينالعان «چەمپيوندار شەرۋىنەن» باستالدى.
وعان تەك جەرگىلىكتى تۇرعىندار عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ا ق ش- تىڭ بارلىق شتاتتارىنان كەلگەن بوكس جانكۇيەرلەرى دە قاتىستى.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جولداردى جاۋىپ، قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتتى.
ءمىنسىز ءتارتىپ جانە سوققىنىڭ جويقىن كۇشى
نەگىزگى وقيعا «Turning Stone Resort Casino» كەشەنىندە ءوتتى، وندا باستى نازاردا قازاقستاندىق بوكسشى گەننادي گولوۆكين بولدى.
- ءبىز اقىرى ەسىمى ءمىنسىز ءتارتىپ پەن جويقىن سوققى كۇشىنىڭ سينونيمىنە اينالعان، زامانىمىزدىڭ ەڭ ۇزدىك ورتا سالماقتاعى بوكسشىلارىنىڭ ءبىرى - GGG- گە قۇرمەت كورسەتىپ وتىرمىز، - دەپ جاريالادى جۇرگىزۋشى.
گەننادي گولوۆكين جاريالانعان كەزدە بىلاي دەپ اتاپ ءوتىلدى: «GGG الەم چەمپيونى اتانباس بۇرىن-اق تۇراقتىلىعى، كاسىبيلىگى جانە باسقا دا قاسيەتتەرىمەن ەرەكشەلەنەتىن مانساپ قۇردى. ول وليمپيادانىڭ كۇمىس مەدالىن جەڭىپ الىپ، رەكورد ورناتىپ، الەمدەگى ەڭ ۇزدىك اۋەسقوي بوكسشىلاردىڭ ءبىرى دەپ تانىلدى».
- ول تەحنيكالىق دالدىكتى ەرەكشە كۇشپەن ۇيلەستىرىپ، ناتيجەسىندە تاريحتا ورتا سالماقتاعى ەڭ كەرەمەت چەمپيونات جەتىستىكتەرىنىڭ بىرىنە قول جەتكىزدى. ول رينگكە بوكس ەليتاسىنىڭ وكىلدەرىنە قارسى شىعىپ، جانكۇيەرلەرگە وتكەن ۇرپاقتاردىڭ ۇلى چەمپيوندارىن ەسكە تۇسىرەتىن ونەر كورسەتتى، - دەپ اتاپ ءوتتى جۇرگىزۋشى.
گەننادي گولوۆكيننىڭ وعان بۇكىل الەمدەگى بوكسشىلار مەن جانكۇيەرلەردىڭ قۇرمەتىنە بولەگەن نوكاۋت سەرياسى دا ەسكە الىندى.
- جەڭىستەرى مەن اتاقتارىنان بولەك گەنناديي گولوۆكين قاراپايىم ءارى ار-نامىستىڭ، سپورتقا جان-تانىمەن بەرىلگەندىكتىڭ ۇلگىسىن كورسەتىپ، بوكستىڭ ناعىز ەلشىسى اتاندى. ول ەڭ ۇلى بوكسشىلاردىڭ قاتارىندا ءوزىنىڭ زاڭدى جانە لايىقتى ورنىن الىپ وتىر جانە ءبىز ونى حالىقارالىق بوكس داڭقىنىڭ زالىندا قوشەمەتپەن قارسى الامىز، - دەپ اتاپ ءوتتى جۇرگىزۋشى GGG- ءدى ساحناعا شاقىرىپ.
العىس سوزدەر جانە جانكۇيەرلەردىڭ قوشەمەتى
گەننادي گولوۆكين ءوزىنىڭ جاقىندارىنا، سونىڭ ىشىندە مانسابىندا ونى قولداعان وتباسىنا، زايىبىنا، بالالارىنا جانە اعاسىنا العىس ايتتى.
- مەن ۇنەمى قولداۋى ماعان وسى جولدا كۇش بەرگەن وتباسىما جانە جاقىندارىما العىس بىلدىرەمىن، - دەدى گەننادي گولوۆكين.
GGG سونىمەن قاتار جاتتىقتىرۋشىلارى، كومەكشىلەرى، مەنەدجەرلەرى، جەكپە-جەك ۇيىمداستىرۋشىلارى جانە سپورتتا دا، ومىردە دە ونى قولداعان بارلىق ادامدارعا العىس ايتتى.
- مەن ساحنا ارتىندا جۇمىس ىستەيتىن كەرەمەت ادامدارمەن بىرگە بولدىم. ولار تەك بوكس مانسابىمدى عانا ەمەس، ءومىرىمدى دە شىنىمەن قولداپ جۇرگەن ادامدار، - دەدى GGG ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ.
گەننادي گولوۆكين كورەرمەندەرگە بوكستىڭ ونىڭ ءومىرىنىڭ بولىگى بولىپ جۇرگەنىنە 35 جىل بولعانىن ايتتى. ال داڭق زالىنا ەنگىزىلۋى - ونىڭ ەڭ ماڭىزدى جەتىستىكتەرىنىڭ ءبىرى.
- داڭق زالىنا ەنۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت. بۇل مويىنداۋ مەن ءۇشىن سوزبەن ايتىپ جەتكىزۋ مۇمكىن ەمەس مانگە يە. ارينە، مەن بۇل مويىنداۋدى مۇمكىن ەتكەن بارشاعا العىس ايتقىم كەلەدى. مەن وتە كىشىپەيىلمىن جانە وسىنداي كورنەكتى ادامدار قاتارىندا تۇرعانىما ماقتانامىن. سىزدەرگە راقمەت، تاعى دا ۇلكەن راقمەت، - دەپ اياقتادى ءسوزىن گەننادي گولوۆكين.
رەسمي ءىس-شارانىڭ اياقتالعانىنا قاراماستان قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ جانكۇيەرلەرى، نەگىزىنەن امەريكالىق ازاماتتار گەننادي گولوۆكيندى ءبىراز ۋاقىت بويى جىبەرمەي تۇردى، ول جانكۇيەرلەرىنە قولتاڭباسىن بەرىپ، سۋرەتكە ءتۇستى.
ايتا كەتۋ كەرەك، حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا گولوۆكينمەن قاتار زاماناۋي بوكستىڭ ەرلەر ساناتىندا امەريكالىق انتونيو تارۆەر (Antonio Tarver) جانە اعىلشىن نايدجەل بەنن (Nigel Benn)، سونداي-اق زاماناۋي بوكستىڭ ايەلدەر ساناتىندا جاپونيالىق ناوكو فۋدزيوكا (Naoko Fujioka) جانە مەكسيكالىق دجەكي ناۆا (Jackie Nava) قابىلداندى.
سونداي-اق بوكسقا جاتپايتىن نوميناتسيالاردا: جاتتىقتىرۋشى راسس انبەر (Russ Anber)، رەفەري فرەنك كاپپۋچينو (Frank Cappuccino)، جاتتىقتىرۋشى دجيممي گلەنن (Jimmy Glenn)، دارىگەر ەدۆين «فليپ» حومانسكي (Dr. Edwin «Flip» Homansky)، ءتىلشى كيەۆين يولە (Kevin Iole)، تەلەجۇرگىزۋشى الەكس ۆاللاۋ (Alex Wallau) جانە بوكس ارداگەرى دجيممي كلەببي (Jimmy Clabby) ەسىمدەرى كىردى.
وسىعان دەيىن حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا قابىلدانعان تۇڭعىش قازاقستاندىق گەننادي گولوۆكين ا ق ش- تىڭ كاناستوتا قالاسىندا جانكۇيەرلەرىمەن كەزدەسىپ، تاريحي ءراسىم قارساڭىنداعى كوڭىل كۇيىمەن ءبولىستى.