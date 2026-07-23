مۇناي ءوندىرۋ كولەمى ۋاقىتشا تومەندەدى - مينيسترلىك
استانا. KAZINFORM - كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنىڭ تەڭىز تەرمينالىندا قارا تەڭىز اكۆاتورياسىنداعى كەمەلەردىڭ، ەكيپاجداردىڭ جانە قورشاعان ورتانىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا مۇناي تيەۋ وپەراتسيالارى ۋاقىتشا توقتاتىلدى. بۇل تۋرالى ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى حابارلادى.
- بۇل رەتتە كونسورتسيۋمنىڭ بارلىق وندىرىستىك جانە تەحنيكالىق نىساندارى جارامدى جاعدايدا، شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر جانە جاعداي قالىپقا كەلگەن بويدا شيكىزاتتى قايتا تيەۋدى دەرەۋ باستاۋعا دايىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق وندا قۇبىر جۇيەسىنە مۇناي قابىلداۋعا قويىلعان شەكتەۋلەرگە بايلانىستى جانە رەزەرۆۋارلىق پاركتەردىڭ شامادان تىس تولىپ كەتۋىنە جول بەرمەۋ ماقساتىندا مۇناي ءوندىرۋشى كومپانيالار تاۋلىكتىك ءوندىرۋ كولەمدەرىنە جوسپارلى تۇردە تۇزەتۋ ەنگىزگەنى ايتىلادى.
سونىڭ ناتيجەسىندە مۇناي ءوندىرۋ كولەمى ۋاقىتشا تومەندەدى. بۇل شارا تەحنولوگيالىق سيپاتقا يە جانە وندىرىستىك پروتسەستەردىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ق ك ك باسشىلىعىمەن، ءىرى جۇك جونەلتۋشىلەرمەن، كەمە يەلەرىمەن جانە سالالىق مەملەكەتتىك ورگاندارمەن تۇراقتى ءوزارا ءىس-قيمىل جۇرگىزىپ كەلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا كەمە قاتىناسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە قازاقستاندىق مۇناي ەكسپورتىن الەمدىك نارىقتارعا تۇراقتى تۇردە مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك قالپىنا كەلتىرۋگە قاجەتتى جاعدايلاردى جاساۋ جونىندە ۇزدىكسىز كونسۋلتاتسيالار جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ حابارلاماسىندا.