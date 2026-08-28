مۇناي باعاسى، ينفلياتسيا، بازالىق مولشەرلەمە: ساراپشىلار بولجامى قانداي
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق بانكى ساراپشىلار قاۋىمداستىعى اراسىندا جۇرگىزىلگەن كەزەكتى ماكروەكونوميكالىق ساۋالنامانىڭ ناتيجەسىن جاريالادى.
ساراپشىلار Brent ماركالى مۇناي باعاسى، قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ ءوسۋى، ينفلياتسيا، بازالىق مولشەرلەمە، تاۋارلار مەن قىزمەتتەردىڭ ەكسپورتى جانە يمپورتى، سونداي-اق تەڭگە باعامى بويىنشا بولجامدارىن ۇسىندى.
مۇناي باعاسى مەن ەكونوميكانىڭ ءوسۋى
مۇناي باعاسىنا قاتىستىستسەنارييلىك شارتتار ايتارلىقتاي وزگەرگەن جوق: 2026-جىلعا Brent ماركالى مۇناي باعاسى بويىنشا كۇتۋلەر ءبىرشاما تومەندەپ، باررەلىنە 82,7 ا ق ش دوللارىن قۇرادى. 2027-جىلعا بولجام باررەلىنە 75 ا ق ش دوللارى دەڭگەيىندە ساقتالسا، 2028-جىلعا ارنالعان بولجام ازداپ ءوسىپ، 73,7 ا ق ش دوللارىنا دەيىن كوتەرىلدى.
قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ وسۋىنە قاتىستى بولجام بۇكىل كەزەڭدە وزگەرىسسىز قالدى. ج ءى و ءوسىمى 2026-جىلى 4,8 پايىز، 2027-جىلى - 4,6 پايىز، 2028-جىلى - 4,3 پايىز دەڭگەيىندە كۇتىلەدى.
ينفلياتسيا مەن بازالىق مولشەرلەمە
ساراپشىلار 2026-جىلعا ارنالعان ينفلياتسيابولجامىن 10 پايىز دەڭگەيىندە ساقتادى. 2027-جىلعى بولجام 7,8 پايىزدان 8,5 پايىزعا، 2028-جىلعى بولجام 6,8 پايىزدان 7 پايىزعا دەيىن ءوستى.
2026-جىلعا ارنالعانبازالىق مولشەرلەمە بويىنشا كۇتۋلەر مەدياناسى 16 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالدى. 2027-جىلعى بولجام 12,8 پايىزدان 13 پايىزعا دەيىن ءوستى، ال 2028-جىلعى بولجامنىڭ كورسەتكىشى 10,6 پايىزدان 10,5 پايىزعا دەيىن ءبىرشاما تومەندەدى.
ايتا كەتەلىك بەكتەنوۆ جىل قورىتىندىسى بويىنشا ج ءى و- ءنىڭ كەمىندە 5 پايىز ءوسىمىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەت ەكەنىن ايتقان ەدى.