KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مۇناي باعاسى تومەندەپ كەتتى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن يران اراسىنداعى قارىم-قاتىناس جاقسارۋى مۇمكىن دەگەن جاڭالىق اياسىندا مۇنايدىڭ الەمدىك باعاسى كەيىنگى بىرنەشە ايداعى ەڭ تومەن دەڭگەيگە ءتۇستى.

    Әлемде мұнай бағасы тағы қымбаттады — ParsToday
    Фото: ParsToday

    استانا ۋاقىتىمەن ساعات 11:36 داعى مالىمەت بويىنشا لوندون ICE بيرجاسىندا Brent ماركالى مۇنايدىڭ قىركۇيەكتەگى فيۋچەرستەرى 1,1 پايىزعا ارزانداپ، باررەلى 70,78 دوللار بولدى.

    ال WTI ماركالى مۇنايدىڭ تامىز فيۋچەرستەرى 1,21 پايىزعا تومەندەپ، باررەلى 67,75 دوللار بولدى.

    ايتا كەتەيىك، وتكەن اپتادا مۇناي باعاسى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى قاقتىعىس باستالعاننان بەرگى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە جەتكەن ەدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور