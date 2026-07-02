مۇناي باعاسى تومەندەپ كەتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن يران اراسىنداعى قارىم-قاتىناس جاقسارۋى مۇمكىن دەگەن جاڭالىق اياسىندا مۇنايدىڭ الەمدىك باعاسى كەيىنگى بىرنەشە ايداعى ەڭ تومەن دەڭگەيگە ءتۇستى.
استانا ۋاقىتىمەن ساعات 11:36 داعى مالىمەت بويىنشا لوندون ICE بيرجاسىندا Brent ماركالى مۇنايدىڭ قىركۇيەكتەگى فيۋچەرستەرى 1,1 پايىزعا ارزانداپ، باررەلى 70,78 دوللار بولدى.
ال WTI ماركالى مۇنايدىڭ تامىز فيۋچەرستەرى 1,21 پايىزعا تومەندەپ، باررەلى 67,75 دوللار بولدى.
ايتا كەتەيىك، وتكەن اپتادا مۇناي باعاسى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى قاقتىعىس باستالعاننان بەرگى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە جەتكەن ەدى.