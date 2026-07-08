مۇناي باعاسى كۇرت كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش يرانعا قايتا سوققى جاساپ، يراندىق مۇنايدى ساتۋ ليسەنزياسىنىڭ كۇشىن جويدى. ال مۇنايدىڭ الەمدىك باعاسى كۇرت ءوستى.
Ice.com مالىمەتىنشە، Brent ماركاسىنىڭ قىركۇيەكتەگى فيۋچەرستەرى 2,75 پايىزعا قىمباتتاپ، باررەلىنە 76,5 دوللارعا دەيىن كوتەرىلدى.
بۇل ا ق ش اسكەريلەرى ءبىرقاتار سوققى جاساعاننان كەيىن بولىپ وتىر. ا ق ش 7-شىلدەدە ورمۋز بۇعازىنداعى كوممەرتسيالىق كەمەلەرگە جاسالعان شابۋىلدارعا جاۋاپ رەتىندە يراندىق نىساندارعا قايتا شابۋىل باستادى.
سونداي-اق، ا ق ش قارجى مينيسترلىگى يرانعا ءوز مۇنايىن الەمدىك نارىقتا ساتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ليسەنزيانى كەرى قايتارىپ الدى.