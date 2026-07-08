KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مۇناي باعاسى كۇرت كوتەرىلدى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش يرانعا قايتا سوققى جاساپ، يراندىق مۇنايدى ساتۋ ليسەنزياسىنىڭ كۇشىن جويدى. ال مۇنايدىڭ الەمدىك باعاسى كۇرت ءوستى.

    Brent маркалы мұнай бағасы 9 мамырдан бері алғаш рет 63 долларға дейін құлдырады
    Фото: azertag.az

    Ice.com مالىمەتىنشە، Brent ماركاسىنىڭ قىركۇيەكتەگى فيۋچەرستەرى 2,75 پايىزعا قىمباتتاپ، باررەلىنە 76,5 دوللارعا دەيىن كوتەرىلدى.

    بۇل ا ق ش اسكەريلەرى ءبىرقاتار سوققى جاساعاننان كەيىن بولىپ وتىر. ا ق ش 7-شىلدەدە ورمۋز بۇعازىنداعى كوممەرتسيالىق كەمەلەرگە جاسالعان شابۋىلدارعا جاۋاپ رەتىندە يراندىق نىساندارعا قايتا شابۋىل باستادى.

    سونداي-اق، ا ق ش قارجى مينيسترلىگى يرانعا ءوز مۇنايىن الەمدىك نارىقتا ساتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ليسەنزيانى كەرى قايتارىپ الدى.

    الەم
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور