مۇناي باعاسى ءبىر اپتادا 10 پايىزدان استام ءوستى
استانا. KAZINFORM - يران توڭىرەگىندەگى جاعدايدىڭ ۋشىعۋى اياسىندا الەمدىك مۇناي باعاسى قايتا قىمباتتادى.
13-شىلدە تاڭەرتەڭگى جاعداي بويىنشا Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى 4 پايىزعا نەمەسە 3,04 دوللارعا ءوسىپ، ءبىر باررەلى 79,05 دوللارعا جەتتى.
WTI ماركالى مۇناي فيۋچەرستەرىنىڭ قۇنى دا 4,09 پايىزعا نەمەسە 2,92 دوللارعا كوتەرىلىپ، باررەلىنە 74,33 دوللار بولدى.
ال رەسەيدىڭ Urals ماركالى مۇنايى ءبىر باررەلى ءۇشىن 55,12 دوللاردان ساۋدالاندى.
ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، نارىقتاعى وسىمگە تاياۋ شىعىستاعى گەوساياسي شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋى اسەر ەتكەن.
ەسكە سالساق، 8-شىلدەدە ا ق ش يران مۇنايىن ساتۋعا قاتىستى سانكتسيالاردى قايتا ەنگىزدى. بۇعان ورمۋز بۇعازى ماڭىندا مۇناي جانە سۇيىتىلعان تابيعي گاز تاسىمالدايتىن تانكەرلەرگە جاسالعان شابۋىلدار سەبەپ بولعان.
كەيىن اق ءۇي يران اۋماعىنداعى نىساندارعا اۋقىمدى سوققىلار باستالعانىن مالىمدەدى.
وسىدان كەيىن مۇناي جەتكىزىلىمىنە قاۋىپ ءتونۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىق كۇشەيىپ، الەمدىك نارىق بىردەن رەاكسيا تانىتتى. سانكسيالار جاريالانعاننان كەيىن Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى العاش رەت 24-ماۋسىمنان بەرى باررەلىنە 76 دوللاردان اسىپ، 5 پايىزدان جوعارى قىمباتتادى.
ءبىر اپتا بۇرىن، 6-شىلدەدە Brent ماركالى مۇنايدىڭ ءبىر باررەلى 71,69 دوللار بولعان ەدى. وسىلايشا ءبىر اپتا ىشىندە ونىڭ باعاسى شامامەن 10,3 پايىزعا ءوستى.