مۇناي باعاسى ارزاندادى: قازاقستان ەكونوميكاسىنا قاۋىپ بار ما؟
استانا. KAZINFORM - الەمدىك مۇناي نارىعىندا باعا كۇرت تومەندەپ، Brent ماركالى مۇنايدىڭ قۇنى باررەلىنە 80 دوللاردان تومەن ءتۇستى.
سوڭعى مالىمەت بويىنشا، Brent باعاسى 3,8 پايىزعا ارزانداپ، 79,99 دوللارعا دەيىن تۇسكەن. بۇل ناۋرىز ايىنان بەرگى ەڭ تومەنگى كورسەتكىش. سونداي-اق، امەريكالىق WTI مۇنايى دا 3,9 پايىزعا ارزانداپ، باررەلىنە 77,61 دوللار دەڭگەيىندە ساۋدالانۋدا.
ساراپشىلار مۇنداي قۇلدىراۋدى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسىم جونىندەگى حابارلارمەن جانە الەمدىك مۇناي تاسىمالى ءۇشىن ماڭىزدى سانالاتىن ورمۋز بۇعازىنىڭ قايتا تولىق اشىلۋىنا قاتىستى كەلىسىمدەردى جەدەلدەۋىمەن بايلانىستىرادى. ياعني، نارىق قاتىسۋشىلارى مۇناي جەتكىزىلىمى تۇراقتانىپ، ۇسىنىس كولەمى ارتادى دەپ كۇتۋدە.
بۇعان نەگىز رەتىندە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ «ۇلكەن جەتىلىك» سامميتى بارىسىندا سويلەگەن ءسوزى الىنىپ وتىر. ول ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىندا كەلىسىمگە قول جەتكىزىلگەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
مۇناي باعاسىنىڭ تومەندەۋى قازاقستان ەكونوميكاسى ءۇشىن دە ماڭىزدى.
ويتكەنى، مۇناي ەكسپورتىنان تۇسەتىن كىرىس مەملەكەتتىك بيۋجەت پەن ۇلتتىق ۆاليۋتا تۇراقتىلىعىنا تىكەلەي اسەر ەتەدى. ەگەر مۇناي باعاسىنىڭ تومەندەۋ ءۇردىسى ۇزاققا سوزىلسا، بۇل بيۋجەت كىرىستەرىنە جانە تەڭگە باعامىنا قوسىمشا قىسىم ءتۇسىرۋى ىقتيمال.
سونىمەن بىرگە جانار-جاعارماي نارىعىندا باعانىڭ ءوسۋ قارقىنىنىڭ باياۋلاۋىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن.
ال قازىرگى جاعدايدا Brent باعاسىنىڭ 80 دوللار شاماسىندا بولۋى قازاقستان ءۇشىن ءالى دە قولايلى دەڭگەي سانالادى. نەگىزگى قاۋىپ باعانىڭ قىسقا مەرزىمدە ەمەس، ۇزاق ۋاقىت بويى 70 دوللاردان تومەن ءتۇسىپ كەتۋىنەن باستالۋى ىقتيمال. سوندىقتان قازىرگى قۇلدىراۋ ازىرگە دابىل قاعارلىق جاعداي ەمەس، ءبىراق مۇنايعا تاۋەلدى ەكونوميكا ءۇشىن ماڭىزدى ەسكەرتۋ سيگنالى بولىپ وتىر.