مۇناي باعاسى 100 دوللارعا جاقىندادى: قازاقستاندى نە كۇتىپ تۇر؟
استانا. قازاقپارات - Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى باررەلىنە 100 ا ق ش دوللارى مەجەسىنە تاعى جاقىندادى.
ماسەلەن، 8-قىركۇيەكتەگى ساۋدادا باررەل قۇنى 97,4 دوللار شاماسىندا قالىپتاستى. ياعني، ءبىر ايدا مۇناي شامامەن 11 پايىزعا، ال ءبىر جىلدا 46 پايىزدان استام مولشەرگە قىمباتتاعان.
باعانىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى قاقتىعىستىڭ قايتا شيەلەنىسۋى جانە ورمۋز بۇعازى ارقىلى مۇناي تاسىمالىنا قاتىستى تاۋەكەلدىڭ كۇشەيۋى ەكەنى انىق.
حالىقارالىق Reuters اگەنتتىگىنىڭ دەرەگىنشە، تاياۋ شىعىستان مۇناي جەتكىزىلىمى تاۋلىگىنە 18 ميلليون باررەلدەن 11 ميلليون باررەلگە دەيىن قىسقارعانىمەن، بۇعاز ارقىلى ءالى دە 4-5 ميلليون باررەل سۇيىق وتىن ەكسپورتتالۋدا. ءبىراق، نارىقتاعى باعا 100 دوللارعا جەتكەنىمەن، ودان دا جوعارى ءارى تۇراقتى ءوسۋ ءۇشىن ناقتى فيزيكالىق تاپشىلىق پايدا بولعان جوق دەيدى ماماندار.
ال قازاقستان ءۇشىن باعانىڭ كوتەرىلۋى تەك مۇنايدىڭ قىمباتتاۋى عانا ەمەس، ونىڭ ەكسپورتتىق تابىسقا قانشالىقتى اينالاتىنى ماڭىزدى بولىپ وتىر.
2026-2028-جىلدارعا ارنالعان بيۋجەتتە مۇنايدىڭ ەسەپتىك باعاسى بار بولعانى 60 دوللار دەڭگەيىندە الىنعان. دەمەك، قازىرگى 97 دوللار شاماسىنداعى باعا بيۋجەت پارامەترلەرىنەن شامامەن 60 پايىزعا جوعارى.
الايدا، جوعارى مۇناي باعاسى اۆتوماتتى تۇردە تەڭگەنى نىعايتىپ، بيۋجەت كىرىسىن بىردەن ارتتىرمايدى ەكەن. بۇل جەردە قازاقستان مۇنايىنىڭ ەكسپورتتىق باعىتتارى، تاسىمال شىعىندارى، ۆاليۋتا نارىعىنداعى ۇلتتىق قور وپەراتسيالارى جانە الەمدىك سۇرانىس ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
ەكىنشىدەن، قور نارىعىنىڭ رەاكسياسى دا مۇناي قۇنىنىڭ وزگەرۋىنە سايكەس بەيىمدەلمەگەنى بايقالادى. ياعني، ا ق ش يندەكستەرى ءىس جۇزىندە ورنىندا قالسا، KASE يندەكسى 0,93 پايىزعا تومەندەپ، 8036,64 تارماققا ءتۇستى.
قىسقاسى، مۇناي قىمباتتاعان سايىن ەكسپورتتىق ءتۇسىم ارتۋى مۇمكىن، ءبىراق سونىمەن بىرگە يمپورتتىق ينفلياتسيا، جانارماي باعاسى جانە جاھاندىق نارىقتاعى قۇبىلمالىلىق قىسىمى ساقتالادى دەگەن پايىم بار.