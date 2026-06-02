مۇناي-گاز، ەلەكتر ەنەرگەتيكاسى: قازاقستان مەن تۇركيا ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ باكۋدە وتكەن BEW 2026 حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق فورۋمى اياسىندا تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەنەرگەتيكا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى الپارسلان بايراكتارمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
تاراپتار مۇناي-گاز، ەلەكتر ەنەرگەتيكاسى جانە جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.
ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتىن دامىتۋعا، قازاقستان مەن تۇركيانىڭ ۇلتتىق كومپانيالارى اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلعا، سونداي-اق ەنەرگەتيكا سەكتورىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا مۇناي-گاز حيمياسى، كومىر حيمياسى، تومەن كومىرتەكتى ەنەرگەتيكانى دامىتۋ جانە ينۆەستيتسيالار تارتۋ ماسەلەلەرى دە قارالدى. كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا ءوزارا مۇددەلىلىگىن راستادى.
ايتا كەتەيىك، تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى الەمدىك مۇناي نارىعىندا باعا قايتا وسە باستادى.