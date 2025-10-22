اي ادام ۇيقىسىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىنى دالەلدەندى
استانا. قازاقپارات - جاپون جانە امەريكالىق زەرتتەۋشىلەردىڭ جاڭا مالىمەتتەرىنە سايكەس، اي تولعان ءتۇنى ادامدار ورتا ەسەپپەن ءبىر ساعاتقا از ۇيىقتايدى، ال اعزاداعى مەلاتونين دەڭگەيى تومەندەيدى. اي ساۋلەسى ميدىڭ بەلسەندىلىگىنە اسەر ەتىپ، ەجەلگى بيولوگيالىق ىرعاقتاردى وياتادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
بۇل قۇبىلىستى العاش رەت 2013 -جىلى شۆەيتساريالىق عالىمدار انىقتاعان: تولىق اي كەزىندە ادامدار 20 مينۋتقا از ۇيىقتاپ، باياۋ ۇيىقتاي باستاعان. مي بەلسەندىلىگى %30 عا تومەندەپ، «تۇنگى تىنىشتىق گورمونى» سانالاتىن مەلاتونين دەڭگەيى كۇرت ازايعان.
جارىق، سونىڭ ىشىندە اي ساۋلەسى دە، مەلاتونين ءتۇزىلۋىن تەجەيدى. ياعني اي - تۇنگى تىنىشتىعىڭىزدى ۇيقىدان وياتىپ قوياتىن تابيعي «جارىق دابىلى».
كەيىن ۆاشينگتون ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى بۇل اسەردى زەرتحانادان تىس جەردە سىناپ كوردى. ولار ارگەنتيناداعى ءۇش ءتۇرلى ءوڭىردىڭ تۇرعىندارىن باقىلادى: قالا شەتىندەگىلەردەن باستاپ ەلەكتر جارىعى جوق اۋىلدارعا دەيىن.
قاتىسۋشىلاردىڭ ءبارى ۇيقى فازاسىن ولشەيتىن بىلەزىك تاققان. ناتيجە بىركەلكى بولدى: پولنولۋنيە الدىنداعى تۇندەرى ادامدار از ۇيىقتاپ، ۇيىقتاۋ ۋاقىتى ۇزارادى. بۇل - كوشەدەگى شام بار-جوعىنا قاراماستان بايقالعان تابيعي زاڭدىلىق.
عالىمدار بۇل قۇبىلىستى ەجەلگى بەيىمدەلۋدىڭ بەلگىسى دەپ سانايدى. بۇرىن ءتۇن جارىق بولعاندا ادامدار سول قوسىمشا ساعاتتاردى اڭشىلىققا، جينالىسقا نەمەسە راسىمدەرگە پايدالانعان. ايدىڭ شىعۋى - «بەلسەندىلىك ۋاقىتى» دەگەن بەلگى بولعان.
قازىر سول ورىندى سمارتفون ەكرانى باسقانىمەن، ءبىزدىڭ دەنەمىز ءالى دە سول ەجەلگى ىرعاقپەن ءومىر سۇرەدى.
تولعان اي ۇيقىڭىزدى ءبىر ساعاتقا قىسقارتا السا، سمارتفون نەمەسە نوۋتبۋك ەكرانى نە ىستەيدى دەپ ويلاڭىز. تۇنگى جارىقپەن كۇرەستىڭ باستى ەرەجەسى سول كۇيى قالدى: شامدى ءوشىرىپ، ەكراننان الىستاتىڭىز، دەنەڭىزگە تىنىشتىق بەرىڭىز.