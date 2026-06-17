پەداگوگيكالىق، مەديتسينالىق ماماندىقتارعا وقۋعا تۇسەتىندەرگە مىندەتتى ەمتيحان: نە ءبىلۋ كەرەك؟
استانا. KAZINFORM - پەداگوگيكالىق جانە مەديتسينالىق ماماندىقتارعا وقۋعا تۇسەتىندەرگە ارنالعان ارناۋلى ەمتيحاندار 20-ماۋسىم مەن 20-تامىز ارالىعىندا جوعارى وقۋ ورىندارىندا ونلاين نەمەسە وفلاين فورماتتا وتكىزىلەدى.
ءاربىر جوعارى وقۋ ورنى ەمتيحان تاپسىرۋ فورماتىن جانە كۇنىن ءوزى بەلگىلەيدى. ارناۋلى ەمتيحان - گرانت كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن دە، اقىلى وقۋعا تاپسىرۋ ءۇشىن دە مىندەتتى ەمتيحان.
«گرانت كونكۋرسىنا قاتىسۋعا نيەتتى بولساڭىز، ارناۋلى ەمتيحاندى گرانت كونكۋرسىنا قۇجات تاپسىرعانعا دەيىن تاپسىرۋ كەرەك. ارناۋلى ەمتيحاندى كەز كەلگەن ج و و-دا تاپسىرۋعا بولادى. ەمتيحان «ءوتتى» نەمەسە «وتپەدى» دەگەن نىساندا باعالانادى. ناتيجەلەرى ەمتيحان وتكىزىلگەن كۇنى جاريالانادى»، - دەپ جازىلعان ۇ ت و حابارلاماسىندا.
پەداگوگيكالىق ماماندىققا دا، مەديتسينالىق ماماندىققا دا تاپسىرۋعا نيەتتى تالاپكەرلەر ارناۋلى ەمتيحاندى پەداگوگيكالىق باعىت بويىنشا دا، مەديتسينالىق باعىت بويىنشا دا تاپسىرۋى كەرەك.