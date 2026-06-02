پەداگوگتەردىڭ جالاقىسى ەكى ەسە ءوسۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات – ءماجىلىس دەپۋتاتى پرەزيدەنت تاپسىرماسىنىڭ ءالى تولىق ورىندالماي وتىرعانىن ايتىپ، مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندەگى ءبىرقاتار ماسەلەنى كوتەردى.
پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ كوميتەتىندە وتكەن «مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋ» تاقىرىبىنداعى وتىرىستا دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ بالاباقشا تاربيەشىلەرىنىڭ جالاقىسى مەن جۇمىس جۇكتەمەسىنە قاتىستى ماسەلە كوتەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت باسشىسى 2022-جىلى مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋ بويىنشا ناقتى تاپسىرمالار بەرگەن. الايدا ولاردىڭ ءبىر بولىگى ءالى كۇنگە دەيىن تولىق ورىندالماعان.
پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىن بىلەمىز. ءبىر توپتا ءبىر ەمەس، ەكى تاربيەشى بولۋى كەرەك جانە تاربيەشىلەردىڭ جالاقىسى ەكى ەسە ءوسۋى قاجەت ەدى. وكىنىشكە قاراي، بۇل تاپسىرما ءالى تولىق ورىندالعان جوق، - دەدى دەپۋتات.
ايماعامبەتوۆتىڭ سوزىنشە، كوپتەگەن بالاباقشادا تاربيەشىلەرگە تۇسەتىن جۇكتەمە ءالى دە جوعارى.
ول مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ساپاسى كادرلاردىڭ جاعدايىمەن تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
دەپۋتات سونداي-اق بىلتىر قابىلدانعان ماڭىزدى زاڭ نورماسىنىڭ ورىندالۋىنا دا توقتالدى. اتاپ ايتقاندا، التى جاسقا تولماعان بالالاردى وقۋ جىلى اياقتالعانعا دەيىن بالاباقشادان شىعارماۋ تۋرالى تالاپتىڭ كەي وڭىردە ساقتالماي وتىرعانىن ايتتى.
ءبىز بۇل ماسەلەنى زاڭمەن شەشتىك. ەگەر بالا التى جاسقا قاڭتار ايىندا تولسا، ونى سول ۋاقىتتا بالاباقشادان شىعارىپ جىبەرۋگە بولمايدى. ءبىراق بۇل نورما بارلىق جەردە تولىق ورىندالىپ جاتقان جوق، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ماجىلىسمەن از قامتىلعان وتباسىلاردىڭ بالالارىن تەگىن تاماقتاندىرۋ ماسەلەسىنە نازار اۋداردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وڭىرلەرگە بارعان كەزدە اتا-انالار بالاباقشاداعى تاماق اقىسىن تولەۋگە مۇمكىندىگى جوق ەكەنىن ءجيى ايتادى.
كەيبىر وتباسى بالاسىنىڭ تاماق اقىسىن تولەي المايدى. سونىڭ سالدارىنان بالالار بالاباقشاعا بارا الماي وتىر. بۇل ماسەلەنى تولىق شەشۋ قاجەت، - دەدى دەپۋتات.
اسحات ايماعامبەتوۆ مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردى ليتسەنزيالاۋ ماسەلەسىن دە قوزعادى. ونىڭ ايتۋىنشا، دەپۋتاتتار قابىلداعان زاڭعا سايكەس 2027-جىلدان باستاپ بالاباقشالاردى ليتسەنزيالاۋ ەنگىزىلەدى.
بۇل - بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن ءبىلىم ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ماڭىزدى شەشىم. ءبىراق دايىندىق جۇمىستارى مەن ىسكە اسىرۋ تەتىكتەرى تۋرالى ناقتى اقپارات ءالى جەتكىلىكسىز، - دەدى ول.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن اسحات ايماعامبەتوۆ بالاباقشالاردىڭ زاڭدى بۇزىپ وتىرعانىن ايتتى. ءماجىلىس دەپۋتاتى 6 جاسقا تولماعان بالالاردى بالاباقشادان شىعارۋ ماسەلەسى ءالى تولىق شەشىلمەگەنىن مالىمدەدى.