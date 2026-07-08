پەداگوگتەردىڭ ءبىلىمىن باعالاۋعا وتىنىشتەر قابىلداۋ باستالدى
استانا. قازاقپارات - 7-10-شىلدە ارالىعىندا قازاقستاندا پەداگوگتاردىڭ ءبىلىمىن باعالاۋعا وتىنىشتەر قابىلدانادى.
2026 -جىلعى 7-10-شىلدە ارالىعىندا app.testcenter.kz سايتىندا پەداگوگتەردىڭ ءبىلىمىن باعالاۋعا ءوتىنىشتى قابىلداۋ (جۇمىس ىستەپ جۇرگەن پەداگوگتەر - مەدەراتور، ساراپشى، زەرتتەۋشى، شەبەر ساناتتارى ءۇشىن تەك ەكىنشى مۇمكىندىك) جۇرگىزىلەدى.
مودەراتور، ساراپشى، زەرتتەۋشى، شەبەر ساناتتارى ءۇشىن 14-19-شىلدە ارالىعىندا وتەدى.
پەداگوگ ساناتى ءۇشىن 17-شىلدەدە وتەدى.
مودەراتور، ساراپشى، زەرتتەۋشى، شەبەر ساناتتارى ءۇشىن 2026 -جىلعى ەكىنشى مۇمكىندىك قۇنى - 5640 تەڭگە.
ءساۋىر ايىندا جاساعان تولەمى قايتارىلماعان ۇمىتكەرلەردىڭ قاراجاتى ءوتىنىش بەرۋ كەزىندە اۆتوماتتى تۇردە ەسەپكە الىنادى. ال قاراجاتىن قايتارىپ العان ۇمىتكەرلەر ءوتىنىش بەرۋ كەزىندە قايتا تولەم جاسايدى.
پەداگوگ ساناتى ءۇشىن 2026 -جىل ءبىرىنشى مۇمكىندىك ءۇشىن - تەگىن، كەلەسى مۇمكىندىكتەر ءۇشىن - 5640 ت گ.