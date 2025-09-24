اۋىل سپورت: ۇلكەن سپورتقا جول اشاتىن مۇمكىندىك
استانا. قازاقپارات - AUYL SPORT جوباسى بيىل ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن 10 مىڭنان اسا قاتىسۋشىنى بىرىكتىرىپ، چەمپيونداردىڭ باستاۋى اۋىلدان ەكەنىن دالەلدەدى.
العاشقى جەڭىستەر مەن جاڭا ەسىمدەر
قىزىلوردا وبلىسىندا ماۋسىمنىڭ اشىلۋى ءوتتى. جارىسقا 1200 دەن اسا بالا قاتىسىپ، 236 مەدال ساراپقا سالىندى. جاڭاقورعان جانە قازالى اۋداندارى كوش باستاپ، ۇلتتىق فينالعا لايىق دەڭگەي كورسەتتى.
- مەن قامشىبەك قوڭقابايەۆ سياقتى بولعىم كەلەدى. مەن ءۇشىن AUYL SPORT - ۇلكەن سپورتقا العاشقى قادام، - دەيدى جاس سپورتشىلاردىڭ ءبىرى.
سەرىكتەستىك پەن قولداۋ
تيمۋر ق ۇلىبايەۆتىڭ «Halyk» قايىرىمدىلىق قورى باستاماسىمەن جۇزەگە اسقان جوباعا قازاقستان بوكس فەدەراتسياسى مەن تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى قولداۋ كورسەتىپ جاتىر.
- AUYL SPORT - ءبىر رەتتىك تۋرنير ەمەس، شىنايى پلاتفورما. ءبىز باپكەرلەر دايىنداپ، سپورت زالدارىن جاڭارتىپ، بالالارعا بۇرىن بولماعان مۇمكىندىكتى ۇسىنامىز، ياعني اۋىل مەكتەپتەرىندە ۇلكەن سپورتپەن اينالىسۋعا جول اشامىز، - دەيدى Halyk قورىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى عالىمبەك جاقسىلىقوۆ ءتۋرنيردىڭ باستى ماقساتى مەن بيىلعى جوسپارلار جايلى پىكىرىندە.
اۋىلدان الەمگە
AUYL SPORT جوباسى بىلتىر عانا باستالسا دا، العاشقى ناتيجەسىن كورسەتىپ تە ۇلگەردى. 12 مىڭنان اسا اۋىل بالاسى تۋرنيرلەرگە قاتىسىپ، كوپشىلىگى رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق جارىستارعا جولداما الدى.
2025 -جىلدىڭ كوكتەمىندە جوبانىڭ تاربيەلەنۋشىلەرى قازاقستانعا الەمدىك ارەنادا العاشقى مەدالدارىن سىيلادى. بۇل - اۋىل چەمپيون تاربيەلەي الاتىنىن دالەلى.
بولاشاققا جوسپار
2025 -جىلى جوبانىڭ اۋقىمى كەڭەيەدى: تۋرنيرلەر ەلدىڭ بارلىق وڭىرىندە وتەدى. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ماقساتى - AUYL SPORT قا 10 مىڭنان اسا مەكتەپ وقۋشىسىن تارتۋ.
قورىتىندى
AUYL SPORT - جاي عانا جارىس ەمەس، بالالارعا ارمانعا جول اشاتىن جانە جاڭا چەمپيوندار بۋىنىن قالىپتاستىراتىن قوزعالىس.
ال بۇل جولدىڭ باستاۋى - اۋىل.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىلتىر جاڭا جىل قارساڭىندا الماتىدا AUYL SPORT-2024 رەسپۋبليكالىق ءتۋرنيرى مارەسىنە جەتىپ، رەسپۋبليكالىق ءتۋرنيردىڭ فينالى ەلىمىزدىڭ 17 وبلىسىنان 1300 دەن استام جاس سپورتشىنى ءبىر الاڭعا جيناعان ەدى.
باقىتگۇل اباي قىزى