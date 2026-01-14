ق ز
    16:57, 14 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    Australian Open-2026: قازاقستان اتىنان كىمدەر باق سىنايدى؟

    استانا. KAZINFORM - اۋستراليانىڭ مەلبۋرن قالاسىندا الەمدەگى ەڭ بەدەلدى جارىستاردىڭ ءبىرى Australian Open-2026 تۋرنيرىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭى باستالدى.

    Елена Рыбакина сохранила за собой место в топ-5 мирового рейтинга
    Фото: НОК

    بۇل كەزەڭدە قازاقستان قۇراماسىنان دميتري پوپكو ونەر كورسەتتى. الايدا ول العاشقى اينالىمدا ماككەنزي ماكدونالدقا (ا ق ش) ەسە جىبەردى.

    ناتيجەسىندە تۋرنيردىڭ نەگىزگى كەزەڭىندە قازاقستان اتىنان بەس تەننيسشى باق سىنايدى: ەلەنا رىباكينا، الەكساندر بۋبليك، الەكساندر شيەۆچەنكو، زارينا دياس جانە يۋليا پۋتينتسيەۆا.

