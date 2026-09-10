اتىڭىزعا نەسيە راسىمدەلىپ كەتپەۋى ءۇشىن مىنا ەرەجەلەردى ءبىلىڭىز
استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى الاياقتاردىڭ ازاماتتاردىڭ اتىنا قاشىقتان نەسيە راسىمدەۋ سحەمالارى كوبەيگەنىن ەسكەرتتى.
ماماندار الاياقتاردىڭ ادىستەرىن اتاپ، نەسيەگە الدانىپ قالماۋدىڭ جولدارىن ءتۇسىندىردى.
الاياقتار قالاي ارەكەت ەتەدى؟
قاسكۇنەمدەر الداۋدىڭ ءتۇرلى سەناريلەرىن قولدانادى، الايدا ولاردىڭ ماقساتى وزگەرمەيدى، ول - كرەديت رەسىمدەۋ نە اقشا قاراجاتىن ۇرلاۋ ءۇشىن ءموبيلدى قۇرىلعىعا نەمەسە بانكتىك سەرۆيستەرگە قول جەتكىزۋ.
بارىنشا كەڭ تاراعان سحەمالارعا تومەندەگىلەر جاتادى.
«قارسى»، «تەحنيكالىق» نەمەسە «قورعانىش» كرەديت
ادەتتە، الاياقتىق سحەما SMS ارقىلى كەلگەن راستاۋ كودىن حابارلاۋ تۋرالى وتىنىشپەن ءوزىن بايلانىس وپەراتورىنىڭ نەمەسە وزگە دە ۇيىمنىڭ قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىراتىن ادامنىڭ تەلەفون ارقىلى قوڭىراۋ سوعۋىنان نەمەسە حابارىنان باستالادى. سودان كەيىن وعان ءوزىن بانك، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى نەمەسە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قىزمەتكەرلەرى رەتىندە تانىستىراتىن ادامداردان قوڭىراۋ تۇسەدى. ولار ازاماتتىڭ اتىنا كرەديت راسىمدەۋ ارەكەتى نە بانكتىك شوت بويىنشا كۇدىكتى وپەراتسيالار تۋرالى حابارلايدى.
الاياقتىق ارەكەتتەردىڭ الدىن الۋ، رۇقسات ەتىلمەگەن ءوتىنىمنىڭ كۇشىن جويۋ نەمەسە قولما-قول اقشانى قورعاۋ سياقتى سىلتاۋمەن قاسكۇنەمدەر ازاماتتى «تەحنيكالىق»، «قارسى» نەمەسە «قورعانىش» دەپ اتالاتىن كرەديت الۋعا كوندىرەدى. سەنىمگە يە بولا وتىرىپ، الاياقتار ازاماتتى بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋدەن وتۋگە جانە موبيلدى قوسىمشادا قاجەتتى وپەراتسيالاردى راستاۋعا يتەرمەلەيدى. سونداي-اق، ولار ەكراندى كورسەتۋدى، بەينەبايلانىستى قوسۋدى نە ولاردىڭ نۇسقاۋلارىن ورىنداۋ ءۇشىن ەكىنشى موبيلدى قۇرىلعىنى پايدالانۋدى تالاپ ەتۋى مۇمكىن.
ناتيجەسىندە ازامات ءوز ارەكەتىنىڭ مازمۇنى مەن سالدارىن تۇسىنبەي، كرەديتتى ءوز بەتىنشە رەسىمدەيدى. قارىز قاراجاتىن العاننان كەيىن ونى اقشانى «قاۋىپسىز»، «رەزەرۆتىك» نەمەسە «ارنايى» دەپ اتالاتىن شوتتارعا اۋدارۋعا كوندىرەدى. شىندىعىندا، اقشا قاراجاتى الاياقتاردىڭ باقىلاۋىنداعى شوتتارعا تۇسەدى، ال قارىزدى وتەۋ جونىندەگى مىندەتتەمەلەر ازاماتقا جۇكتەلەدى.
«جەڭىلدىكپەن» كرەديت بەرۋ سحەماسى
قاسكۇنەمدەر مەملەكەتتىك باعدارلامالار شەڭبەرىندە، ونىڭ ىشىندە كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرى ءۇشىن جەڭىلدەتىلگەن نەمەسە ەرەكشە جاعدايلاردا كرەديت الۋعا جاردەمدەسۋدى ۇسىنادى.
مۇنداي كرەديتتى رەسىمدەۋ ءۇشىن ازامات قوسىمشانى ورناتۋعا، بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋدەن وتۋگە، موبيلدى قۇرىلعىعا قول جەتكىزۋگە نەمەسە بانكتىڭ نەمەسە م ق ۇ موبيلدى قوسىمشاسىنا كىرۋ ءۇشىن دەرەكتەردى بەرۋگە سەندىرەدى. قارجىلىق سەرۆيستەرگە قولجەتكىزە وتىرىپ، قاسكۇنەمدەر ونلاين- قارىز رەسىمدەيدى جانە اقشالاي قاراجاتتى ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ باقىلاۋىنداعى شوتتارعا اۋدارادى.
كوبىنەسە ازامات كرەديتتىڭ بار ەكەندىگى تۋرالى بەرەشەك تۋرالى حابارلامالار تۇسكەننەن نەمەسە كرەديتور جۇگىنگەننەن كەيىن عانا بىلەدى.
نەدەن سەكەمدەنۋ قاجەت؟
مىنالار الاياقتىقتىڭ بەلگىلەرى بولۋى مۇمكىن:
- الاياقتىق ارەكەتتەردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن- مىس «تەحنيكالىق»، «قارسى» نەمەسە «قورعايتىن» دەپ اتالاتىن كرەديتتەردى راسىمدەۋ تالاپتارى؛
- قوسىمشانى موبيلدى تەلەفونعا شۇعىل تۇردە ورناتۋ تالاپتارى؛
- ەكراننىڭ كورسەتۋىن، بەينەبايلانىستى قوسۋ نە ەكىنشى موبيلدى قۇرىلعىنى پايدالانۋ تۋرالى وتىنىشتەر؛
- ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ نۇسقاۋى بويىنشا بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋدەن ءوتۋ تالاپتارى؛
- پسيحولوگيالىق قىسىم، قورقىتۋ نەمەسە جاساندى جەدەلدىكتى قۇرۋ؛
- جەڭىلدەتىلگەن، ارنايى نەمەسە وزگە دە ەرەكشە جاعدايلاردا كرەديت الۋعا جاردەمدەسۋ ۇسىنىستارى؛
- قارىز الۋشىنىڭ قارجىلىق جاعدايىنا قاراماستان، كرەديتتى كەپىلدەندىرىلگەن ماقۇلداۋ تۋرالى ۋادەلەر؛
ەستە ساقتاۋ كەرەك: بانكتەردىڭ، مەملەكەتتىك جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ولاردى كەيىننەن جويۋ ءۇشىن كرەديتتەر رەسىمدەۋدى، قوسىمشالار ورناتۋدى، بانكتىڭ نەمەسە م ق ۇ تەلەفونىنا نەمەسە موبيلدى قوسىمشاسىنا قاشىقتان قول جەتكىزۋدى، سونداي-اق موبيلدى قۇرىلعى ەكرانىن كورسەتۋدى تالاپ ەتپەيدى.
بۇدان باسقا، ەرەكشە شارتتاردا جەڭىلدىكتى كرەديت الۋعا جاردەمدەسۋگە ۋادە بەرەتىن ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ ۇسىنىستارىنا سەنبەۋ كەرەك. قارىز بەرۋ تۋرالى شەشىمدەردى بەلگىلەنگەن تارتىپپەن قارجى ۇيىمدارى عانا قابىلدايدى.
ءوزىڭىزدى قالاي قورعاي الاسىز؟
ۇسىنىستار:
SMS جانە push حابارلامالارداعى كودتاردى ەشكىمگە بەرمەۋ؛
بەلگىسىز تۇلعالاردىڭ نۇسقاۋلارىن تەلەفون ارقىلى، مەسسەندجەرلەر نەمەسە الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى ورىنداماۋ؛
بەلگىسىز ادامداردىڭ ءوتىنىشى بويىنشا قوسىمشالاردى ورناتپاۋ؛
تەلەفوندى بوگدە ادامدارعا بەرمەڭىز؛
بانكتىڭ نەمەسە مقۇ- نىڭ ءموبيلدى قوسىمشاسىن پايدالانۋ كەزىندە ەكراندى كورسەتپەۋ جانە بەينەبايلانىستى قوسپاۋ؛
بەلگىسىز تۇلعالاردىڭ نۇسقاۋى بويىنشا ەكىنشى موبيلدى قۇرىلعىنى پايدالانباۋ؛
كۇردەلى قۇپياسوزدەردى جانە ەكى فاكتورلى اۋتەنتيفيكاتسيالاۋدى قولدانۋ؛
بانكتىڭ نەمەسە م ق ۇ-نىڭ حابارلامالارىن جانە نەسيە تاريحىن ۇنەمى تەكسەرىپ وتىرۋ؛
«ستوپ- كرەديت» سەرۆيسىن پايدالانۋ؛
كۇمان تۋىنداعان جاعدايدا رەسمي بايلانىس ارقىلى بانكپەن نەمەسە م ق ۇ- مەن دەربەس بايلانىسۋ.
اگەنتتىك ازاماتتاردى قىراعى بولۋعا جانە بانكتىڭ نەمەسە م ق ۇ-نىڭ ءموبيلدى قوسىمشاسىندا ءىس-ارەكەتتەر جاساۋ تۋرالى كەز كەلگەن تالاپتارعا سىني كوزقاراسپەن قاراۋعا، سونداي-اق ەشكىمگە ءوز قۇرىلعىلارى مەن دەربەس دەرەكتەرىنە قولجەتىمدىلىك بەرمەۋگە شاقىرادى.