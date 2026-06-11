اتىراۋلىق قۇتقارۋشى 165 توننالىق 7 ۆاگوندى سۇيرەپ، ەل رەكوردىن جاڭارتتى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىندا توتەنشە جاعدايلار قىزمەتىنىڭ قۇتقارۋشىسى ەرسەيىت برالين جالپى سالماعى 165 توننا بولاتىن جەتى جۇك ۆاگونىن سۇيرەپ، ەل رەكوردىن جاڭارتتى.
ول رەكوردتىق كورسەتكىشكە قۇرمانعازى اۋدانىنداعى تەمىرجول ۆوكزالىندا جەتكەن. ەرسەيىت برالين ۆاگونداردى 9 مەتر 75 سانتيمەترگە دەيىن سۇيرەگەن. ءىس-شاراعا اۋدان تۇرعىندارى جينالىپ، قۇتقارۋشىعا قولداۋ كورسەتتى.
36 جاستاعى ەرسەيىت برالين 2013-جىلدان بەرى توتەنشە جاعدايلار قىزمەتىندە ەڭبەك ەتىپ كەلەدى.
- ەرسەيىت برالين قىزمەتىمەن قاتار سپورتتا دا جوعارى جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزگەن. ول پاۋەرليفتينگتەن حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق جارىستاردىڭ جۇلدەگەرى، 2023-جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سپورت شەبەرى اتاعىن العان. 2024-جىلى قىرعىزستاندا وتكەن الەم چەمپيوناتىندا 100 كەلى سالماقتا الەم چەمپيونى اتانىپ، سول جىلى 94 توننالىق ۆاگوندى سۇيرەۋ ارقىلى رەكورد ورناتتى. 2025 -جىلى ازيا چەمپيوناتىندا 1-ورىن، الەم چەمپيوناتىندا 3-ورىن يەلەندى. 2026-جىلى قازاقستان چەمپيوناتىندا جەڭىمپاز اتاندى،-دەپ پىكىر ءبىلدىردى وبلىستىق ت ج د باسپا ءسوز قىزمەتى.