KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اتىراۋلىق قۇتقارۋشى 165 توننالىق 7 ۆاگوندى سۇيرەپ، ەل رەكوردىن جاڭارتتى

    اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىندا توتەنشە جاعدايلار قىزمەتىنىڭ قۇتقارۋشىسى ەرسەيىت برالين جالپى سالماعى 165 توننا بولاتىن جەتى جۇك ۆاگونىن سۇيرەپ، ەل رەكوردىن جاڭارتتى.

    Атыраулық құтқарушы 165 тонналық 7 вагонды сүйреп, ел рекордын жаңартты
    Фото: Айнагүл Шакупова

    ول رەكوردتىق كورسەتكىشكە قۇرمانعازى اۋدانىنداعى تەمىرجول ۆوكزالىندا جەتكەن. ەرسەيىت برالين ۆاگونداردى 9 مەتر 75 سانتيمەترگە دەيىن سۇيرەگەن. ءىس-شاراعا اۋدان تۇرعىندارى جينالىپ، قۇتقارۋشىعا قولداۋ كورسەتتى.

    36 جاستاعى ەرسەيىت برالين 2013-جىلدان بەرى توتەنشە جاعدايلار قىزمەتىندە ەڭبەك ەتىپ كەلەدى.

    Атыраулық құтқарушы 165 тонналық 7 вагонды сүйреп, ел рекордын жаңартты
    Фото: Айнагүл Шакупова

    - ەرسەيىت برالين قىزمەتىمەن قاتار سپورتتا دا جوعارى جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزگەن. ول پاۋەرليفتينگتەن حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق جارىستاردىڭ جۇلدەگەرى، 2023-جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سپورت شەبەرى اتاعىن العان. 2024-جىلى قىرعىزستاندا وتكەن الەم چەمپيوناتىندا 100 كەلى سالماقتا الەم چەمپيونى اتانىپ، سول جىلى 94 توننالىق ۆاگوندى سۇيرەۋ ارقىلى رەكورد ورناتتى. 2025 -جىلى ازيا چەمپيوناتىندا 1-ورىن، الەم چەمپيوناتىندا 3-ورىن يەلەندى. 2026-جىلى قازاقستان چەمپيوناتىندا جەڭىمپاز اتاندى،-دەپ پىكىر ءبىلدىردى وبلىستىق ت ج د باسپا ءسوز قىزمەتى.

    سپورت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور